Лампа светодиодная Ionich ILED-SMD2835-A55-7-630-220-4-E27

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ionich ILED-SMD2835-A55-7-630-220-4-E27 изготовлена из долговечного, прочного материала, поэтому сохраняет первоначальные свойства в течение продолжительного времени. Модель не подвержена образованию потертостей и сколов, поэтому даже в процессе регулярной эксплуатации имеет длительный срок службы. Удобство при применении и установке обеспечивают малый размер и легкий вес изделия. Лампа предназначена для использования в помещениях зданий административного, жилого, промышленного или общественного назначения. Модель оснащена цоколем Е27, поэтому оптимальна для торшеров, бра или люстр. Благодаря матовому рассеивателю изделие излучает равномерный естественный белый свет.