Лампа светодиодная Ionich ILED-SMD2835-A60-11-990-220-4-E27

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ionich ILED-SMD2835-A60-11-990-220-4-E27 произведена из высокопрочных материалов, поэтому сохраняет первоначальные свойства в течение длительного времени. Продолжительный эксплуатационный период модели обеспечивается за счет устойчивости к деформации, износу и внешнему воздействию. Комфортные условия при монтаже в условиях ограниченного пространства и применении обеспечивают небольшой размер и легкий вес изделия. Лампа имеет цоколь Е27, поэтому предназначена для люстр, торшеров или бра. Снизить затраты на оплату коммунальных платежей позволяет максимальная потребляемая мощность модели, которая составляет 11 Вт.