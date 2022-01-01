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Лампа светодиодная Ionich ILED-SMD2835-A60-11-990-220-4-E27
130 ₽
Лампы
    Лампа светодиодная Ionich ILED-SMD2835-A60-11-990-220-4-E27
    Арт. О00000014557
    Лампа светодиодная Ionich ILED-SMD2835-A60-11-990-220-4-E27

      Лампа светодиодная Ionich ILED-SMD2835-A60-11-990-220-4-E27

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014557

      Характеристики

      Производитель
      		Ionich
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Ionich  ILED-SMD2835-A60-11-990-220-4-E27 произведена из высокопрочных материалов, поэтому сохраняет первоначальные свойства в течение длительного времени. Продолжительный эксплуатационный период модели обеспечивается за счет устойчивости к деформации, износу и внешнему воздействию. Комфортные условия при монтаже в условиях ограниченного пространства и применении обеспечивают небольшой размер и легкий вес изделия. Лампа имеет цоколь Е27, поэтому предназначена для люстр, торшеров или бра. Снизить затраты на оплату коммунальных платежей позволяет максимальная потребляемая мощность модели, которая составляет 11 Вт.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена