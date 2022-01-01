Лампа светодиодная Ionich ILED-SMD2835-A60-11-990-220-4-E27
Арт. О00000014557
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Ionich ILED-SMD2835-A60-11-990-220-4-E27 произведена из высокопрочных материалов, поэтому сохраняет первоначальные свойства в течение длительного времени. Продолжительный эксплуатационный период модели обеспечивается за счет устойчивости к деформации, износу и внешнему воздействию. Комфортные условия при монтаже в условиях ограниченного пространства и применении обеспечивают небольшой размер и легкий вес изделия. Лампа имеет цоколь Е27, поэтому предназначена для люстр, торшеров или бра. Снизить затраты на оплату коммунальных платежей позволяет максимальная потребляемая мощность модели, которая составляет 11 Вт.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена