Преимущества

Ковш скрепера выполнен из первичного блоксополимера пропилена спец. марки с добавлением морозоустойчивых компонентов

Усилен рёбрами жесткости, что позволило добиться прочности изделия даже при сильных минусовых температурах

Используемый суперконцентрат "Красный" придаёт приятный внешний вид и стойкость к выцветанию

Кромка скрепера защищена алюминиевой профильной планкой, позволяющей изделию служить дольше

Поверхность ковша скрепера гладкая, за счет постоянного контроля за состоянием оснастки, что значительно снижает вероятность налипания снега

Данный скрепер имеет оптимальное соотношение габаритов ковша (ширины, глубины и высоты) и диаметра и высоты стальной П-образной ручки

Соединение ковша скрепера с ручкой происходит с помощью надёжного крепления гайка-болт

Работать данным движком будет удобно за счет цельной П-образной ручки, снижающей нагрузку на позвоночник

Общая высота- 1400мм, ковш - 700х465 мм (шхв)

Диаметр ручки трубы - 20 мм

Скрепер для уборки снега Инструм-Агро Ирбис 100317, 700х465 мм предназначен для уборки снега на больших территориях