Скрепер для уборки снега Инструм-Агро Ирбис 100317, 700х465 мм
Арт. О00000023378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1400x700x110
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Материал рукоятки
|алюминий
- Скрепер для уборки снега Инструм-Агро Ирбис 100317, 700х465 мм предназначен для уборки снега на больших территориях
Преимущества
- Ковш скрепера выполнен из первичного блоксополимера пропилена спец. марки с добавлением морозоустойчивых компонентов
- Усилен рёбрами жесткости, что позволило добиться прочности изделия даже при сильных минусовых температурах
- Используемый суперконцентрат "Красный" придаёт приятный внешний вид и стойкость к выцветанию
- Кромка скрепера защищена алюминиевой профильной планкой, позволяющей изделию служить дольше
- Поверхность ковша скрепера гладкая, за счет постоянного контроля за состоянием оснастки, что значительно снижает вероятность налипания снега
- Данный скрепер имеет оптимальное соотношение габаритов ковша (ширины, глубины и высоты) и диаметра и высоты стальной П-образной ручки
- Соединение ковша скрепера с ручкой происходит с помощью надёжного крепления гайка-болт
- Работать данным движком будет удобно за счет цельной П-образной ручки, снижающей нагрузку на позвоночник
- Общая высота- 1400мм, ковш - 700х465 мм (шхв)
- Диаметр ручки трубы - 20 мм