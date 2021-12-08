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Скрепер для уборки снега Инструм-Агро Ирбис 100317, 700х465 мм
1.0
1
1 240 ₽
Лопаты для уборки снега
    Скрепер для уборки снега Инструм-Агро Ирбис 100317, 700х465 мм
    Арт. О00000023378
    1.0
    1
    Скрепер для уборки снега Инструм-Агро Ирбис 100317, 700х465 мм

      Скрепер для уборки снега Инструм-Агро Ирбис 100317, 700х465 мм

      1 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000023378
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1400x700x110
      Материал рукоятки
      		алюминий
      Все характеристики
      1 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скрепер для уборки снега Инструм-Агро Ирбис 100317, 700х465 мм предназначен для уборки снега на больших территориях

        Преимущества

        • Ковш скрепера выполнен из первичного блоксополимера пропилена спец. марки с добавлением морозоустойчивых компонентов 
        • Усилен рёбрами жесткости, что позволило добиться прочности изделия даже при сильных минусовых температурах
        • Используемый суперконцентрат "Красный" придаёт приятный внешний вид и стойкость к выцветанию
        • Кромка скрепера защищена алюминиевой профильной планкой, позволяющей изделию служить дольше
        • Поверхность ковша скрепера гладкая, за счет постоянного контроля за состоянием оснастки, что значительно снижает вероятность налипания снега 
        • Данный скрепер имеет оптимальное соотношение габаритов ковша (ширины, глубины и высоты) и диаметра и высоты стальной П-образной ручки
        • Соединение ковша скрепера с ручкой происходит с помощью надёжного крепления гайка-болт
        • Работать данным движком будет удобно за счет цельной П-образной ручки, снижающей нагрузку на позвоночник
        • Общая высота- 1400мм, ковш - 700х465 мм (шхв)
        • Диаметр ручки трубы - 20 мм