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Источник аргонодуговой сварки Caddy Tig AC/DC TA34
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Аппараты аргоновой сварки tig
    Источник аргонодуговой сварки Caddy Tig AC/DC TA34
    Арт. X13111082
    Источник аргонодуговой сварки Caddy Tig AC/DC TA34

      Источник аргонодуговой сварки Caddy Tig AC/DC TA34

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13111082

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Макс. диаметр электрода MMA, мм
      		4
      Метод сварки
      		MMA, TIG
      Режим ручной дуговой сварки (MMA)
      		Да
      Сварка алюминия
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Данная модель характеризуется высоким качеством сварного шва, поэтому её можно использовать для соединения ответственных конструкций, например, тепло- и газомагистралей, коммуникаций водоснабжения и водоотведения и т.п. Агрегат обладает компактным корпусом и мало весит, что удобно при его хранении и транспортировке. Работает от однофазной электрической сети, частотой 50/60 Гц.

        Преимущества

        • Высокопрочная конструкция
        • Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины
        • Высокоэффективный вентилятор
        • КПД при максимальном токе - более 80%
        • Диапазон рабочих температур - от -10 до +40 0С
        • Допустимая температура при транспортировке - от -20 до +55 0С
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы