Источник аргонодуговой сварки Caddy Tig AC/DC TA34
Арт. X13111082
Характеристики
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Производитель
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Макс. диаметр электрода MMA, мм
|4
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Метод сварки
|MMA, TIG
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Режим ручной дуговой сварки (MMA)
|Да
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Сварка алюминия
|Да
- Данная модель характеризуется высоким качеством сварного шва, поэтому её можно использовать для соединения ответственных конструкций, например, тепло- и газомагистралей, коммуникаций водоснабжения и водоотведения и т.п. Агрегат обладает компактным корпусом и мало весит, что удобно при его хранении и транспортировке. Работает от однофазной электрической сети, частотой 50/60 Гц.
Преимущества
- Высокопрочная конструкция
- Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины
- Высокоэффективный вентилятор
- КПД при максимальном токе - более 80%
- Диапазон рабочих температур - от -10 до +40 0С
- Допустимая температура при транспортировке - от -20 до +55 0С
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы