Источник аргонодуговой сварки Caddy Tig AC/DC TA34

Преимущества

Высокопрочная конструкция

Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины

Высокоэффективный вентилятор

КПД при максимальном токе - более 80%

Диапазон рабочих температур - от -10 до +40 0С

Допустимая температура при транспортировке - от -20 до +55 0С

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Данная модель характеризуется высоким качеством сварного шва, поэтому её можно использовать для соединения ответственных конструкций, например, тепло- и газомагистралей, коммуникаций водоснабжения и водоотведения и т.п. Агрегат обладает компактным корпусом и мало весит, что удобно при его хранении и транспортировке. Работает от однофазной электрической сети, частотой 50/60 Гц.