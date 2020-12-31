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Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
5.0
1
13 600 ₽
Источники бесперебойного питания
  • Персональная скидка
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Арт. О00000002936
5.0
1
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
  • Персональная скидка
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)

Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)

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13 600 ₽
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    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000002936
5.0
1

Характеристики

Производитель
Энергия
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Для компьютера
Да
Для ЦОД
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • ИБП Энергия Гарант - 500 Е0201-0038 это инвертное устройство для преобразования постоянного тока в переменный и тем самым обеспечивая бесперебойное питание для электроприборов. Благодаря процессу изменения типа тока напряжение сети будет стабильным, что позволяет быстро и эффективно заряжать или поддерживать в рабочем состоянии разного рода электрические устройства: ПК, электрогенераторы, бытовые приборы, двигатели. Энергия Гарант - 500 Вольт-Ампер мощи с максимальным коэффициентом полезного действия, не только дающий питание, но и защищающий от гроз, стабилизирующий напряжение при перепадах и перегрузках. Управляется автоматически с помощью дисплея. Вход: цепь AC – кабель 220 В, DC – клеммы винтовые. Напряжение аккумулятора 12 В.

    Преимущества источника бесперебойного питания ЭНЕРГИЯ Гарант-500 12 В, 500 ВА:

    • Дает непрерывное питание;
    • Не дает приборам перегореть;
    • Защищает от перенапряжения сети;
    • Надежный и мощный.

    Комплектация:

    • ЭНЕРГИЯ ИБП Гарант-500;
    • Руководство пользователя;
    • Гарантийный талон.