Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)

ИБП Энергия Гарант - 500 Е0201-0038 это инвертное устройство для преобразования постоянного тока в переменный и тем самым обеспечивая бесперебойное питание для электроприборов. Благодаря процессу изменения типа тока напряжение сети будет стабильным, что позволяет быстро и эффективно заряжать или поддерживать в рабочем состоянии разного рода электрические устройства: ПК, электрогенераторы, бытовые приборы, двигатели. Энергия Гарант - 500 Вольт-Ампер мощи с максимальным коэффициентом полезного действия, не только дающий питание, но и защищающий от гроз, стабилизирующий напряжение при перепадах и перегрузках. Управляется автоматически с помощью дисплея. Вход: цепь AC – кабель 220 В, DC – клеммы винтовые. Напряжение аккумулятора 12 В.

Преимущества источника бесперебойного питания ЭНЕРГИЯ Гарант-500 12 В, 500 ВА:

Дает непрерывное питание;

Не дает приборам перегореть;

Защищает от перенапряжения сети;

Надежный и мощный.

Комплектация: