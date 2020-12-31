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Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Арт. О00000002936
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Источник бесперебойного питания Энергия Гарант-500 (12 В, 500 ВА)
Арт. О00000002936
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Для компьютера
|Да
|
Для ЦОД
|Нет
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ИБП Энергия Гарант - 500 Е0201-0038 это инвертное устройство для преобразования постоянного тока в переменный и тем самым обеспечивая бесперебойное питание для электроприборов. Благодаря процессу изменения типа тока напряжение сети будет стабильным, что позволяет быстро и эффективно заряжать или поддерживать в рабочем состоянии разного рода электрические устройства: ПК, электрогенераторы, бытовые приборы, двигатели. Энергия Гарант - 500 Вольт-Ампер мощи с максимальным коэффициентом полезного действия, не только дающий питание, но и защищающий от гроз, стабилизирующий напряжение при перепадах и перегрузках. Управляется автоматически с помощью дисплея. Вход: цепь AC – кабель 220 В, DC – клеммы винтовые. Напряжение аккумулятора 12 В.
Преимущества источника бесперебойного питания ЭНЕРГИЯ Гарант-500 12 В, 500 ВА:
- Дает непрерывное питание;
- Не дает приборам перегореть;
- Защищает от перенапряжения сети;
- Надежный и мощный.
Комплектация:
- ЭНЕРГИЯ ИБП Гарант-500;
- Руководство пользователя;
- Гарантийный талон.