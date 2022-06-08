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Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
5.0
2
17 029 ₽
17 400 ₽
Источники бесперебойного питания
  • Персональная скидка
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Арт. О00000002935
5.0
2
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
  • Персональная скидка
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)

Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -371 ₽
17 029 ₽
17 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000002935
5.0
2

Характеристики

Производитель
Энергия
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Для компьютера
Да
Для ЦОД
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -371 ₽
17 029 ₽
17 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • ИБП Энергия Pro-500 12V Е0201-0027 поставляется для домашних хозяйств и обеспечивает бесперебойное питание, а также стабилизацию напряжения сети. Его вес в 5 килограммов и небольшие габариты упрощают размещение даже в маленькой квартире. Высокая скорость перехода на аккумулятор защищает подсоединенные устройства от внезапного отключения.

    Преимущества

    • Точность стабилизации ±5% (питание от сети), ±1%(инверторный режим)
    • Новый цветной, информативный LED дисплей
    • Экономичный холостой ход
    • Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ
    • Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления
    • Форма выходного сигнала в инверторном режиме– чистая синусоида
    • Защита от перезаряда, глубокого разряда, режим тренировки при сульфатации, короткого замыкания Энергия Е0201-0027
    • Индикаторы работы от сети
    • Индикатор питания от АКБ
    • Индикатор состояния зарядки батареи
    • Индикатор подключенной нагрузки
    • Значения входного и выходного напряжения
    • Индикатор внештатной ситуации