- Персональная скидка
Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)
Арт. О00000002935
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Для компьютера
|Да
|
Для ЦОД
|Да
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- ИБП Энергия Pro-500 12V Е0201-0027 поставляется для домашних хозяйств и обеспечивает бесперебойное питание, а также стабилизацию напряжения сети. Его вес в 5 килограммов и небольшие габариты упрощают размещение даже в маленькой квартире. Высокая скорость перехода на аккумулятор защищает подсоединенные устройства от внезапного отключения.
Преимущества
- Точность стабилизации ±5% (питание от сети), ±1%(инверторный режим)
- Новый цветной, информативный LED дисплей
- Экономичный холостой ход
- Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ
- Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления
- Форма выходного сигнала в инверторном режиме– чистая синусоида
- Защита от перезаряда, глубокого разряда, режим тренировки при сульфатации, короткого замыкания Энергия Е0201-0027
- Индикаторы работы от сети
- Индикатор питания от АКБ
- Индикатор состояния зарядки батареи
- Индикатор подключенной нагрузки
- Значения входного и выходного напряжения
- Индикатор внештатной ситуации