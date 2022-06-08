Источник бесперебойного питания Энергия Pro-500 (12 В)

Преимущества

Точность стабилизации ±5% (питание от сети), ±1%(инверторный режим)

Новый цветной, информативный LED дисплей

Экономичный холостой ход

Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ

Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления

Форма выходного сигнала в инверторном режиме– чистая синусоида

Защита от перезаряда, глубокого разряда, режим тренировки при сульфатации, короткого замыкания Энергия Е0201-0027

Индикаторы работы от сети

Индикатор питания от АКБ

Индикатор состояния зарядки батареи

Индикатор подключенной нагрузки

Значения входного и выходного напряжения

Индикатор внештатной ситуации

ИБП Энергия Pro-500 12V Е0201-0027 поставляется для домашних хозяйств и обеспечивает бесперебойное питание, а также стабилизацию напряжения сети. Его вес в 5 килограммов и небольшие габариты упрощают размещение даже в маленькой квартире. Высокая скорость перехода на аккумулятор защищает подсоединенные устройства от внезапного отключения.