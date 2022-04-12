Источник бесперебойного питания 466 Teplocom -1000

Преимущества

Прибор работает с учетом кратковременных больших пусковых токов

Отсутствие задержек при переходе в автономный режим (котел никогда не выключится при изменении режима электропитания)

Неизменная синусоидальная форма сигнала в сетевом и автономных режимах (важно для работы циркуляционных насосов)

Автоматическое шунтирование (BYPASS)

Работа в режиме ONLINE

Защита от скачков напряжения и высокочастотных помех, способных повредить дорогую чувствительную бытовую технику

Неизменная частота выходного напряжения

Способность обеспечить время резервирования до нескольких суток

Настенное крепление в 4-х положениях для профессионального применения

Легкосъёмные ножки в комплекте, никаких винтов, шайб и гаек

Источник питания Бастион Teplocom 1000 используется для круглосуточной защиты автоматических котлов от скачков напряжения и отключения энергоснабжения. Модель совместима с такими элементами отопительной системы, как котельная автоматика, циркуляционные насосы всех видов, горелочные механизмы, САОГ. Источник питания является полностью автоматическим прибором с микропроцессорным управлением, его эксплуатация не требует участия и контроля пользователя. Время автономной работы от аккумуляторной батареи зависит только от параметров ее емкости (для стабильной работы требуется 2 аккумулятора емкостью не менее 40 Ач). Переход на работу аккумулятора осуществляется моментально - за 0 мс. Для перехода в режим Байпас достаточно 4 мс. Прибор потребляет от сети не более 1100 Вт.