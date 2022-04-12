Источник бесперебойного питания 466 Teplocom -1000
Арт. X183178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для компьютера
|Нет
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Для ЦОД
|Нет
- Источник питания Бастион Teplocom 1000 используется для круглосуточной защиты автоматических котлов от скачков напряжения и отключения энергоснабжения. Модель совместима с такими элементами отопительной системы, как котельная автоматика, циркуляционные насосы всех видов, горелочные механизмы, САОГ. Источник питания является полностью автоматическим прибором с микропроцессорным управлением, его эксплуатация не требует участия и контроля пользователя. Время автономной работы от аккумуляторной батареи зависит только от параметров ее емкости (для стабильной работы требуется 2 аккумулятора емкостью не менее 40 Ач). Переход на работу аккумулятора осуществляется моментально - за 0 мс. Для перехода в режим Байпас достаточно 4 мс. Прибор потребляет от сети не более 1100 Вт.
Преимущества
- Прибор работает с учетом кратковременных больших пусковых токов
- Отсутствие задержек при переходе в автономный режим (котел никогда не выключится при изменении режима электропитания)
- Неизменная синусоидальная форма сигнала в сетевом и автономных режимах (важно для работы циркуляционных насосов)
- Автоматическое шунтирование (BYPASS)
- Работа в режиме ONLINE
- Защита от скачков напряжения и высокочастотных помех, способных повредить дорогую чувствительную бытовую технику
- Неизменная частота выходного напряжения
- Способность обеспечить время резервирования до нескольких суток
- Настенное крепление в 4-х положениях для профессионального применения
- Легкосъёмные ножки в комплекте, никаких винтов, шайб и гаек