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Источник бесперебойного питания 466 Teplocom -1000
5.0
2
Найти аналог
Источники бесперебойного питания
    Источник бесперебойного питания 466 Teplocom -1000
    Арт. X183178
    5.0
    2
    Источник бесперебойного питания 466 Teplocom -1000

      Источник бесперебойного питания 466 Teplocom -1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X183178
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Teplocom
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для компьютера
      		Нет
      Для ЦОД
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Источник питания Бастион Teplocom 1000 используется для круглосуточной защиты автоматических котлов от скачков напряжения и отключения энергоснабжения. Модель совместима с такими элементами отопительной системы, как котельная автоматика, циркуляционные насосы всех видов, горелочные механизмы, САОГ. Источник питания является полностью автоматическим прибором с микропроцессорным управлением, его эксплуатация не требует участия и контроля пользователя. Время автономной работы от аккумуляторной батареи зависит только от параметров ее емкости (для стабильной работы требуется 2 аккумулятора емкостью не менее 40 Ач). Переход на работу аккумулятора осуществляется моментально - за 0 мс. Для перехода в режим Байпас достаточно 4 мс. Прибор потребляет от сети не более 1100 Вт.

        Преимущества

        • Прибор работает с учетом кратковременных больших пусковых токов
        • Отсутствие задержек при переходе в автономный режим (котел никогда не выключится при изменении режима электропитания)
        • Неизменная синусоидальная форма сигнала в сетевом и автономных режимах (важно для работы циркуляционных насосов)
        • Автоматическое шунтирование (BYPASS)
        • Работа в режиме ONLINE
        • Защита от скачков напряжения и высокочастотных помех, способных повредить дорогую чувствительную бытовую технику
        • Неизменная частота выходного напряжения
        • Способность обеспечить время резервирования до нескольких суток
        • Настенное крепление в 4-х положениях для профессионального применения
        • Легкосъёмные ножки в комплекте, никаких винтов, шайб и гаек