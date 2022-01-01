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Нагрев. элемент RCF 1000Вт М5 VLS (6518040) М65180040
1 565 ₽
Тэны для водонагревателей
    Нагрев. элемент RCF 1000Вт М5 VLS (6518040) М65180040
    Арт. О00000008515
    Нагрев. элемент RCF 1000Вт М5 VLS (6518040) М65180040

      Нагрев. элемент RCF 1000Вт М5 VLS (6518040) М65180040

      1 565 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008515

      Характеристики

      Производитель
      		ИТА
      Все характеристики
      1 565 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить