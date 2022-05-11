Изолента AVIORA 305-005 (15 мм, 20 м, синяя)
Арт. Х130829524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|изолента
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Длина, м
|20
- Изолента представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции, вальцево-каландровым способом, с нанесенным на одну сторону клеевым слоем, и разрезанную на полосы определенной ширины. Применяется в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при электротехнических работах. Вещества, входящие в состав основы изоленты и клеевого слоя, препятствуют возгоранию и плавлению пленки (горение возможно только при воздействии открытого пламени).
Преимущества
- Напряжение пробоя: не менее 6000 В
- Морозостойкая
- Не горит
- Соответствие AVIORA ПВХ 15мм*20м синяя 305-005 всем требованиям к качественным характеристикам