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Изолента AVIORA 305-005 (15 мм, 20 м, синяя)
4.3
4
90 ₽
Изолента
    Изолента AVIORA 305-005 (15 мм, 20 м, синяя)
    Арт. Х130829524
    4.3
    4
    Изолента AVIORA 305-005 (15 мм, 20 м, синяя)
    Изолента AVIORA 305-005 (15 мм, 20 м, синяя)
      Изолента AVIORA 305-005 (15 мм, 20 м, синяя)
      Изолента AVIORA 305-005 (15 мм, 20 м, синяя)

      Изолента AVIORA 305-005 (15 мм, 20 м, синяя)

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130829524
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Aviora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолента
      Длина, м
      		20
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изолента представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции, вальцево-каландровым способом, с нанесенным на одну сторону клеевым слоем, и разрезанную на полосы определенной ширины. Применяется в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при электротехнических работах. Вещества, входящие в состав основы изоленты и клеевого слоя, препятствуют возгоранию и плавлению пленки (горение возможно только при воздействии открытого пламени).  

        Преимущества 

        • Напряжение пробоя: не менее 6000 В
        • Морозостойкая
        • Не горит
        • Соответствие AVIORA ПВХ 15мм*20м синяя 305-005 всем требованиям к качественным характеристикам