Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|изолента
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Длина, м
|20
Профессиональная изолента AVIORA ПВХ 19мм*20м синяя 305-031 устойчива к механическому воздействию, не стареет при неблагоприятных климатических условиях, надежна и долговечна в эксплуатации. Предназначена для защитной обмотки проводов, а также для их цветовой маркировки.
Преимущества
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Хороший баланс между прочностью, силой растяжения и эластичностью ленты, что обеспечивает превосходную технологичность продукта и хорошие герметизирующие свойства
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Лента имеет устойчивость к влажности, маслам, а также к растворам кислот и щелочей
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165 микрон изоляционной ленты подходит для широкого спектра применений, как внутри помещений, так и для внешнего использования, благодаря своим высоким техническим характеристикам устойсива к климатическому старению, обеспечивает высокую механическую защиту
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