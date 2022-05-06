Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)

Профессиональная изолента AVIORA ПВХ 19мм*20м синяя 305-031 устойчива к механическому воздействию, не стареет при неблагоприятных климатических условиях, надежна и долговечна в эксплуатации. Предназначена для защитной обмотки проводов, а также для их цветовой маркировки.

Преимущества