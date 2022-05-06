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Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
5.0
3
150 ₽
Изолента
    Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
    Арт. Х130829548
    5.0
    3
    Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
    Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
      Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
      Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)

      Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130829548
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Aviora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолента
      Длина, м
      		20
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Профессиональная изолента AVIORA ПВХ 19мм*20м синяя 305-031 устойчива к механическому воздействию, не стареет при неблагоприятных климатических условиях, надежна и долговечна в эксплуатации. Предназначена для защитной обмотки проводов, а также для их цветовой маркировки.

        Преимущества

        • Хороший баланс между прочностью, силой растяжения и эластичностью ленты, что обеспечивает превосходную технологичность продукта и хорошие герметизирующие свойства

        • Лента имеет устойчивость к влажности, маслам, а также к растворам кислот и щелочей

        • 165 микрон изоляционной ленты подходит для широкого спектра применений, как внутри помещений, так и для внешнего использования, благодаря своим высоким техническим характеристикам устойсива к климатическому старению, обеспечивает высокую механическую защиту