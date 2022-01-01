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Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
Найти аналог
Садовые измельчители
    Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
    Арт. X19040018
    Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
    Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
    Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
    Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
    Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
    Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
    Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
    Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
    Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
    Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
    Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
    Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
      Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
      Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
      Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
      Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
      Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
      Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
      Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
      Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
      Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
      Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
      Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
      Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт

      Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19040018

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		1131x731x762
      Мощность, л.с.
      		6.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Надежный многофункциональный бензиновый измельчитель РТ SB76 предназначен для переработки и измельчения веток, сучьев и мягких растительных отходов. При работе с мягким и влажным материалом, а также сучьями и ветками до 10 мм используется верхняя воронка. Для измельчения веток толщиной до 76 мм в щепу используется отдельный боковой приемник. Прочный металлический корпус обеспечивает безопасность во время работы

        Преимущества

        • Измельчитель, благодаря большим колесам, легко транспортировать на рабочее место
        • Металлический корпус - для безопасной работы
        • 16 ножей
        • Многофункциональность
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Вместительный топливный бак - продолжительная работа без перерывов для дозаправки