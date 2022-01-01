Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт

Преимущества

Измельчитель, благодаря большим колесам, легко транспортировать на рабочее место

Металлический корпус - для безопасной работы

16 ножей

Многофункциональность

Воздушное охлаждение двигателя

Вместительный топливный бак - продолжительная работа без перерывов для дозаправки

Надежный многофункциональный бензиновый измельчитель РТ SB76 предназначен для переработки и измельчения веток, сучьев и мягких растительных отходов. При работе с мягким и влажным материалом, а также сучьями и ветками до 10 мм используется верхняя воронка. Для измельчения веток толщиной до 76 мм в щепу используется отдельный боковой приемник. Прочный металлический корпус обеспечивает безопасность во время работы