Садовый измельчитель Patriot РТ SB76, 4780 Вт
Арт. X19040018
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|1131x731x762
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Мощность, л.с.
|6.5
- Надежный многофункциональный бензиновый измельчитель РТ SB76 предназначен для переработки и измельчения веток, сучьев и мягких растительных отходов. При работе с мягким и влажным материалом, а также сучьями и ветками до 10 мм используется верхняя воронка. Для измельчения веток толщиной до 76 мм в щепу используется отдельный боковой приемник. Прочный металлический корпус обеспечивает безопасность во время работы
Преимущества
- Измельчитель, благодаря большим колесам, легко транспортировать на рабочее место
- Металлический корпус - для безопасной работы
- 16 ножей
- Многофункциональность
- Воздушное охлаждение двигателя
- Вместительный топливный бак - продолжительная работа без перерывов для дозаправки