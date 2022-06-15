Садовый измельчитель веток Stihl GHE 105.0 60070111175, 2200 Вт
Арт. О00000005877
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|770x480x970
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Цвет
|белый, оранжевый
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- Если нужно быстро и помельче перемолоть сухие ветви - Stihl ghe 105.0 измельчитель садовый 60070111175 будет наилучшим решением. Он отличается от прочих своими небольшими габаритами, что повышает мобильность агрегата, и наличием отверстия в форме четырехлистника, благодаря чему в него можно загружать по несколько веток одновременно. С помощью электрического измельчителя перерабатываются ветви, твердые обрезки, черенки и сухая листва. Сухие продукты переработки, например стружка и опилки, в дальнейшем могут быть использованы в качестве насыпного покрытия, или украшения, в то время как мокрые - для органического удобрения садовых, культурных растений. Режущий блок ghe 105.0 измельчителя достаточно мощный, чтобы перерезать древесину диаметром до четырех сантиметров. Устройство имеет предохранитель от случайного приведения в действие, а также сенсорный дисплей, облегчающий управление. Если купить измельчитель садовый ghe 105.0, то можно позабыть о шуме во дворе при переработке дерева, что обеспечивается наличием шумоподавления в загрузочной воронке.
Преимущества Stihl ghe 105.0
- Тихая
- Портативная
- Производительная
- Вместительная
- Удобно управляется
- Легко обслуживается