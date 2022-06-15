Садовый измельчитель веток Stihl GHE 105.0 60070111175, 2200 Вт

Преимущества Stihl ghe 105.0

Тихая

Портативная

Производительная

Вместительная

Удобно управляется

Легко обслуживается

Если нужно быстро и помельче перемолоть сухие ветви - Stihl ghe 105.0 измельчитель садовый 60070111175 будет наилучшим решением. Он отличается от прочих своими небольшими габаритами, что повышает мобильность агрегата, и наличием отверстия в форме четырехлистника, благодаря чему в него можно загружать по несколько веток одновременно. С помощью электрического измельчителя перерабатываются ветви, твердые обрезки, черенки и сухая листва. Сухие продукты переработки, например стружка и опилки, в дальнейшем могут быть использованы в качестве насыпного покрытия, или украшения, в то время как мокрые - для органического удобрения садовых, культурных растений. Режущий блок ghe 105.0 измельчителя достаточно мощный, чтобы перерезать древесину диаметром до четырех сантиметров. Устройство имеет предохранитель от случайного приведения в действие, а также сенсорный дисплей, облегчающий управление. Если купить измельчитель садовый ghe 105.0, то можно позабыть о шуме во дворе при переработке дерева, что обеспечивается наличием шумоподавления в загрузочной воронке.