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Садовый измельчитель веток Stihl GHE 105.0 60070111175, 2200 Вт
5.0
2
34 990 ₽
Садовые измельчители
    Садовый измельчитель веток Stihl GHE 105.0 60070111175, 2200 Вт
    Арт. О00000005877
    5.0
    2
    Садовый измельчитель веток Stihl GHE 105.0 60070111175, 2200 Вт

      Садовый измельчитель веток Stihl GHE 105.0 60070111175, 2200 Вт

      34 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000005877
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		770x480x970
      Цвет
      		белый, оранжевый
      Все характеристики
      34 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Если нужно быстро и помельче перемолоть сухие ветви - Stihl ghe 105.0 измельчитель садовый 60070111175 будет наилучшим решением. Он отличается от прочих своими небольшими габаритами, что повышает мобильность агрегата, и наличием отверстия в форме четырехлистника, благодаря чему в него можно загружать по несколько веток одновременно. С помощью электрического измельчителя перерабатываются ветви, твердые обрезки, черенки и сухая листва. Сухие продукты переработки, например стружка и опилки, в дальнейшем могут быть использованы в качестве насыпного покрытия, или украшения, в то время как мокрые - для органического удобрения садовых, культурных растений. Режущий блок ghe 105.0 измельчителя достаточно мощный, чтобы перерезать древесину диаметром до четырех сантиметров. Устройство имеет предохранитель от случайного приведения в действие, а также сенсорный дисплей, облегчающий управление. Если купить измельчитель садовый ghe 105.0, то можно позабыть о шуме во дворе при переработке дерева, что обеспечивается наличием шумоподавления в загрузочной воронке.

        Преимущества Stihl ghe 105.0

        • Тихая
        • Портативная
        • Производительная
        • Вместительная
        • Удобно управляется
        • Легко обслуживается