Садовый измельчитель веток Stihl GHE 140.0 L 60130111136, 2500 Вт

Измельчитель садовый электрический Stihl GHE 140.0 L - эффективный агрегат для переработки садовой древесины, полученной после обрезки деревьев и кустарников, в компост, способен перемалывать ветки толщиной до 4 см. Представленная модель садового измельчителя электрического Stihl GHE 140.0 L характеризуется низким уровнем шума, продуктивностью и удобством хранения, благодаря складному механизму позволяющему опускать измельчитель в контейнер. Агрегат устойчив на поверхности и удобен при перемещении. Вращающиеся шестерни обеспечивают втягивание веток через вальцовый механизм, представляющий ножевой валик, который, при вращении перемалывает ветки. Загрузочная воронка удобна для закладки материала. При заклинивании происходит автоматический реверс. Корпус изготовлен из качественного и прочного полимера. В электродвигателе предусмотрена термозащита.

Преимущества