Садовый измельчитель веток Stihl GHE 140.0 L 60130111136, 2500 Вт
Арт. О00000005481
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип травосборника
|пластик
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Объем травосборника, л
|60
- Измельчитель садовый электрический Stihl GHE 140.0 L - эффективный агрегат для переработки садовой древесины, полученной после обрезки деревьев и кустарников, в компост, способен перемалывать ветки толщиной до 4 см. Представленная модель садового измельчителя электрического Stihl GHE 140.0 L характеризуется низким уровнем шума, продуктивностью и удобством хранения, благодаря складному механизму позволяющему опускать измельчитель в контейнер. Агрегат устойчив на поверхности и удобен при перемещении. Вращающиеся шестерни обеспечивают втягивание веток через вальцовый механизм, представляющий ножевой валик, который, при вращении перемалывает ветки. Загрузочная воронка удобна для закладки материала. При заклинивании происходит автоматический реверс. Корпус изготовлен из качественного и прочного полимера. В электродвигателе предусмотрена термозащита.
Преимущества
- Широкое шасси с колесами обеспечивает стабильность и удобство транспортировки
- Мощный электродвигатель с защитой от перегрузки
- Встроенная емкость объемом 60 литров, для измельченного материала
- Автоматический возврат при заклинивании шестерни
- Благодаря складывающемуся механизму электрический бесшумный измельчитель можно опустить в встроенный контейнер с помощью нескольких простых шагов. Это позволяет устройству быть компактным, экономя место и защищенное
- Медленная режущая шестеренка автоматически помещаемые ветки без откидывания назад. Ветви размалываются и нарезаются, чтобы сформировать материал, который идеально подходит для компостирования или мульчирования
- Запатентованное отверстие в форме клеверного листа ограничивает возможность принудительного возврата материала к пользователю, одновременно защищая пользователя от случайного попадания в контакт с лезвиями