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Электрический садовый измельчитель Stihl GHE 150.0 60080111130
5.0
2
Найти аналог
Садовые измельчители
    Электрический садовый измельчитель Stihl GHE 150.0 60080111130
    Арт. О00000004191
    5.0
    2
    Электрический садовый измельчитель Stihl GHE 150.0 60080111130

      Электрический садовый измельчитель Stihl GHE 150.0 60080111130

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004191
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Травосборник
      		нет
      Уровень звукового давления, дБ
      		99
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Измельчитель садовый Stihl GHE 150.0 60080111130 представляет собой сетевое электрооборудование, которое предназначено для переработки ветвей (в том числе, с веточками и побегами) в мелкую древесную щепу. Прибор будет полезен на садовом участке: он поможет не только навести порядок, удалив с территории лишний растительный мусор, но и заготовить основу для компоста из щепы. Для переработки веток используется ножевой механизм типа “сэндвич”, оснащенный лопастными ножами и отрывными носиками.

        Преимущества

        • Пара колес, облегчающая транспортировку оборудования до места использования
        • Отверстие для подачи веток выполнено в форме листа клевера, за счет чего маленькие ветки не повреждают электроизмельчитель
        • Электромеханическая блокировка безопасности, предотвращающая запуск измельчителя, если воронка снята. Поможет избежать травмоопасных ситуаций в процессе технического обслуживания
        • Наклонный лоток, облегчающий подачу ветвей