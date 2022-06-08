Электрический садовый измельчитель Stihl GHE 150.0 60080111130

Преимущества

Пара колес, облегчающая транспортировку оборудования до места использования

Отверстие для подачи веток выполнено в форме листа клевера, за счет чего маленькие ветки не повреждают электроизмельчитель

Электромеханическая блокировка безопасности, предотвращающая запуск измельчителя, если воронка снята. Поможет избежать травмоопасных ситуаций в процессе технического обслуживания

Наклонный лоток, облегчающий подачу ветвей

Измельчитель садовый Stihl GHE 150.0 60080111130 представляет собой сетевое электрооборудование, которое предназначено для переработки ветвей (в том числе, с веточками и побегами) в мелкую древесную щепу. Прибор будет полезен на садовом участке: он поможет не только навести порядок, удалив с территории лишний растительный мусор, но и заготовить основу для компоста из щепы. Для переработки веток используется ножевой механизм типа “сэндвич”, оснащенный лопастными ножами и отрывными носиками.