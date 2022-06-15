Садовый измельчитель веток STIHL GHE 250.0 60080111030, 2500 Вт это превосходный вариант для крупных зеленых участков. Обладая производительным двигателем, и вместительной емкостью, измельчитель с легкостью разламывает сучки, ветки и перемалывает пучки травы, соломы, листву. Измельчитель оснащен крепким ножевым механизмом, который при работе не выталкивает материалы обратно, и тщательно перерабатывает их в мелкую стружку. Садовый измельчитель веток STIHL GHE 250 имеет предохранительный электромагнитный элемент, который защищает оборудование от случайного включения, например при чистке лезвий или замене оснастки. Большая воронка для груза обладает хорошей шумоизоляцией, поэтому измельчителем можно работать и рано утром, и в вечернее время. Встроенная защитная пластина предотвращает попадание грязи и опилок, летящих из воронки измельчителя, в оператора. Он также оборудован большими колесами, которые устойчивы во время работы, а вне ее - с легкостью помогут перевезти агрегат с рабочей площадки в место хранения. работает от электросети, что делает его тише, а также - безопаснее, как для здоровья владельца, так и для окружающей среды.

Преимущества садового измельчителя веток STIHL GHE 250