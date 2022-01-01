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Садовый измельчитель Viking GE 105.1
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Садовые измельчители
    Садовый измельчитель Viking GE 105.1
    Арт. X19040036
    Садовый измельчитель Viking GE 105.1

      Садовый измельчитель Viking GE 105.1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19040036

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		770x480x970
      Цвет
      		белый, зеленый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Садовый измельчитель веток Viking GE 105.1 с двумя загрузочными отверстиями. При наличии двух загрузочных отверстий имеются неограниченные возможности для резания и измельчения. Через запатентованное отверстие в форме трилистника к ножевому механизму подаются разветвленные сучья, а через большое прямоугольное отверстие – мягкий материал

        Преимущества

        • Мощный электродвигатель переменного тока
        • Система Multi-Cut: многофункциональное зубчатое колесо для резки, поворачивающийся нож для щепы, нож-лопасть и алюминиевая противорежущая пластина
        • Электромеханическое блокирующее устройство, эргономичная комбинация выключатель-штекер и встроенный выключатель аварийного отключения
        • Большая ручка, широкая ходовая часть с большими колесами для удобной транспортировки и устойчивости
        • Выброс без забивания
        • Минимальный расцепитель напряжения предотвращает автоматический повторный запуск после прерывания подачи электроэнергии