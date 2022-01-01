Садовый измельчитель Viking GE 105.1
Арт. X19040036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|770x480x970
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Цвет
|белый, зеленый
- Садовый измельчитель веток Viking GE 105.1 с двумя загрузочными отверстиями. При наличии двух загрузочных отверстий имеются неограниченные возможности для резания и измельчения. Через запатентованное отверстие в форме трилистника к ножевому механизму подаются разветвленные сучья, а через большое прямоугольное отверстие – мягкий материал
Преимущества
- Мощный электродвигатель переменного тока
- Система Multi-Cut: многофункциональное зубчатое колесо для резки, поворачивающийся нож для щепы, нож-лопасть и алюминиевая противорежущая пластина
- Электромеханическое блокирующее устройство, эргономичная комбинация выключатель-штекер и встроенный выключатель аварийного отключения
- Большая ручка, широкая ходовая часть с большими колесами для удобной транспортировки и устойчивости
- Выброс без забивания
- Минимальный расцепитель напряжения предотвращает автоматический повторный запуск после прерывания подачи электроэнергии