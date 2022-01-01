Садовый измельчитель Viking GE 105.1

Преимущества

Мощный электродвигатель переменного тока

Система Multi-Cut: многофункциональное зубчатое колесо для резки, поворачивающийся нож для щепы, нож-лопасть и алюминиевая противорежущая пластина

Электромеханическое блокирующее устройство, эргономичная комбинация выключатель-штекер и встроенный выключатель аварийного отключения

Большая ручка, широкая ходовая часть с большими колесами для удобной транспортировки и устойчивости

Выброс без забивания

Минимальный расцепитель напряжения предотвращает автоматический повторный запуск после прерывания подачи электроэнергии

Садовый измельчитель веток Viking GE 105.1 с двумя загрузочными отверстиями. При наличии двух загрузочных отверстий имеются неограниченные возможности для резания и измельчения. Через запатентованное отверстие в форме трилистника к ножевому механизму подаются разветвленные сучья, а через большое прямоугольное отверстие – мягкий материал