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Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC2818, 1800 Вт
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Садовые измельчители
    Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC2818, 1800 Вт
    Арт. champion_4386
    Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC2818, 1800 Вт
    Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC2818, 1800 Вт
    Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC2818, 1800 Вт
      Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC2818, 1800 Вт
      Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC2818, 1800 Вт
      Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC2818, 1800 Вт

      Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC2818, 1800 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_4386

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		730x470x470
      Объем двигателя, куб.см
      		94
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый измельчитель-шредер Champion SC2818 отличается небольшим весом. Оснащен 4-х тактным двигателем мощностью 2.5 л.с. Обеспечивает быструю переработку листьев и свежесрезанных веток толщиной до 28 мм. Загрузка материала производится в две воронки: одна воронка предназначена для измельчителя, другая - для дробления

        Преимущества

        • Металлическая конструкция Champion SC2818 для длительного срока эксплуатации
        • Небольшой вес
        • Толкатель в комплекте
        • Транспортировочная рукоятка
        • Две отдельные воронки для загрузки: воронка измельчителя и воронка дробилки
        • Мощный четырехтактный двигатель