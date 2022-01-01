Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC2818, 1800 Вт
Арт. champion_4386
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|730x470x470
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Объем двигателя, куб.см
|94
- Бензиновый измельчитель-шредер Champion SC2818 отличается небольшим весом. Оснащен 4-х тактным двигателем мощностью 2.5 л.с. Обеспечивает быструю переработку листьев и свежесрезанных веток толщиной до 28 мм. Загрузка материала производится в две воронки: одна воронка предназначена для измельчителя, другая - для дробления
Преимущества
- Металлическая конструкция Champion SC2818 для длительного срока эксплуатации
- Небольшой вес
- Толкатель в комплекте
- Транспортировочная рукоятка
- Две отдельные воронки для загрузки: воронка измельчителя и воронка дробилки
- Мощный четырехтактный двигатель