Измельчитель-шредер бензиновый Champion SC2818, 1800 Вт

Преимущества

Металлическая конструкция Champion SC2818 для длительного срока эксплуатации

Небольшой вес

Толкатель в комплекте

Транспортировочная рукоятка

Две отдельные воронки для загрузки: воронка измельчителя и воронка дробилки

Мощный четырехтактный двигатель

Бензиновый измельчитель-шредер Champion SC2818 отличается небольшим весом. Оснащен 4-х тактным двигателем мощностью 2.5 л.с. Обеспечивает быструю переработку листьев и свежесрезанных веток толщиной до 28 мм. Загрузка материала производится в две воронки: одна воронка предназначена для измельчителя, другая - для дробления