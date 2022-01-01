Измеритель освещенности (люксметр) Testo 545
Арт. geototal_383
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мин. рабочая температура, °C
|0
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Макс. рабочая температура, °C
|50
Измеритель освещённости Testo 545 измеряет уровень освещенности в в закрытых помещениях. Прибор быстро измеряет свет и выводит все результаты на ЖК-дисплей с зеленой подсветкой. Все измерения и названия мест проводимых работ сохраняются в памяти изделия (до 99 позиций).
Преимущества
- Возможность сохранять в памяти до 99 названий измеряемых мест
- Логгер запоминает 3000 измерений для удобного использования
- Распечатка данных на месте замера с помощью принтера
- Работа от аккумуляторных батарей, без использования проводов
- Небольшой вес (всего 500 г)
- Срок службы батарейки - 50 часов
- Долгий срок службы
- Диапазон измерений - от 0 до+100000 Люкс
- Разрешение - 1 Люкс (0 +32000 Люкс), 10 Люкс (0 +100000 Люкс)
- Внутренняя память - 3000, ЖКИ, 4 строки