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Измеритель освещенности (люксметр) Testo 545
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Люксметры
    Измеритель освещенности (люксметр) Testo 545
    Арт. geototal_383
    Измеритель освещенности (люксметр) Testo 545

      Измеритель освещенности (люксметр) Testo 545

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_383

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		0
      Макс. рабочая температура, °C
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Измеритель освещённости Testo 545 измеряет уровень освещенности в в закрытых помещениях. Прибор быстро измеряет свет и выводит все результаты на ЖК-дисплей с зеленой подсветкой. Все измерения и названия мест проводимых работ сохраняются в памяти изделия (до 99 позиций).

        Преимущества

        • Возможность сохранять в памяти до 99 названий измеряемых мест
        • Логгер запоминает 3000 измерений для удобного использования
        • Распечатка данных на месте замера с помощью принтера
        • Работа от аккумуляторных батарей, без использования проводов
        • Небольшой вес (всего 500 г)
        • Срок службы батарейки - 50 часов
        • Долгий срок службы
        • Диапазон измерений - от 0 до+100000 Люкс
        • Разрешение - 1 Люкс (0 +32000 Люкс), 10 Люкс (0 +100000 Люкс)
        • Внутренняя память - 3000, ЖКИ, 4 строки