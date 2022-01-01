Измеритель освещенности (люксметр) Testo 545

Измеритель освещённости Testo 545 измеряет уровень освещенности в в закрытых помещениях. Прибор быстро измеряет свет и выводит все результаты на ЖК-дисплей с зеленой подсветкой. Все измерения и названия мест проводимых работ сохраняются в памяти изделия (до 99 позиций).



Преимущества