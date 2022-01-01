Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton

Преимущества

Тарировочные таблицы на корпусе прибора, учитывающие направление удара

Диапазон прочности составляет от 10 до 60 МПа

Погрешность измерений составляет не более 20%

Измеритель прочности бетона / Склерометр Condtrol Beton может эксплуатироваться как в помещениях, так и на улице. Отличительной особенностью является наличие тарировочных таблиц на корпусе прибора, учитывающих направление удара.