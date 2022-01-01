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Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton
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Измерители прочности бетона
    Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton
    Арт. X30300078
    Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton

      Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30300078

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		механический
      Измерение
      		бетонных сооружений
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Измеритель прочности бетона / Склерометр Condtrol Beton может эксплуатироваться как в помещениях, так и на улице. Отличительной особенностью является наличие тарировочных таблиц на корпусе прибора, учитывающих направление удара.

        Преимущества

        • Тарировочные таблицы на корпусе прибора, учитывающие направление удара
        • Диапазон прочности составляет от 10 до 60 МПа
        • Погрешность измерений составляет не более 20%