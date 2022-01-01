Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton
Арт. X30300078
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|механический
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Измерение
|бетонных сооружений
- Измеритель прочности бетона / Склерометр Condtrol Beton может эксплуатироваться как в помещениях, так и на улице. Отличительной особенностью является наличие тарировочных таблиц на корпусе прибора, учитывающих направление удара.
Преимущества
- Тарировочные таблицы на корпусе прибора, учитывающие направление удара
- Диапазон прочности составляет от 10 до 60 МПа
- Погрешность измерений составляет не более 20%