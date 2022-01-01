Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Pro Condtrol

Измеритель прочности бетона Condtrol Beton Pro применяется для контроля прочности и однородности бетона, раствора и кирпича методом ударного импульса по ГОСТ 22690. Погрешность данного прибора не превышает 7%. Прибор оснащен новым склерометром с увеличенной энергией удара - для более точной и удобной работы. Новое меню позволяет максимально точно настроить прибор на материал, наглядно представить и систематизировать информацию.

Преимущества