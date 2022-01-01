Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Pro Condtrol
Арт. X30321
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|электронный
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Измерение
|бетонных сооружений, кирпичной кладки
Измеритель прочности бетона Condtrol Beton Pro применяется для контроля прочности и однородности бетона, раствора и кирпича методом ударного импульса по ГОСТ 22690. Погрешность данного прибора не превышает 7%. Прибор оснащен новым склерометром с увеличенной энергией удара - для более точной и удобной работы. Новое меню позволяет максимально точно настроить прибор на материал, наглядно представить и систематизировать информацию.
Преимущества
- Диапазон измерения прочности от 3,5 до 100 МПа
- Погрешность измерения прочности не превышает 7%
- Возможность изменять критерии отбраковки
- Память до 5000 измерений
- Новое меню - для точной настройки прибора на материал, наглядного представления и систематизирования информации
- Можно учесть толщину карбонизированного слоя
- Новый склерометр обеспечивает точность и удобство эксплуатации
- Возможно присвоение измерению признака (плита, колонна, ригель, балка)
- Возможность выбора признака для сортировки памяти
- Сто градуировочных значений, учитывающих все