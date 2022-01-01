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Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Pro Condtrol
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Измерители прочности бетона
    Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Pro Condtrol
    Арт. X30321
    Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Pro Condtrol

      Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Pro Condtrol

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30321

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		электронный
      Измерение
      		бетонных сооружений, кирпичной кладки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Измеритель прочности бетона Condtrol Beton Pro применяется для контроля прочности и однородности бетона, раствора и кирпича  методом ударного импульса по ГОСТ 22690. Погрешность данного прибора не превышает 7%. Прибор оснащен новым склерометром с увеличенной энергией удара - для более точной и удобной работы. Новое меню позволяет максимально точно настроить прибор на материал, наглядно представить и систематизировать информацию.

        Преимущества

        • Диапазон измерения прочности от 3,5 до 100 МПа
        • Погрешность измерения прочности не превышает 7%
        • Возможность изменять критерии отбраковки
        • Память до 5000 измерений
        • Новое меню - для точной настройки прибора на материал, наглядного представления и систематизирования информации
        • Можно учесть толщину карбонизированного слоя
        • Новый склерометр обеспечивает точность и удобство эксплуатации
        • Возможно присвоение измерению признака (плита, колонна, ригель, балка)
        • Возможность выбора признака для сортировки памяти
        • Сто градуировочных значений, учитывающих все