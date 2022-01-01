Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225
Найти аналог
Измерители прочности бетона
    Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225
    Арт. geototal_404
    Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225
    Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225
    Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225
    Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225
    Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225
      Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225
      Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225
      Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225
      Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225
      Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225

      Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_404

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		механический
      Мин. диапазон измерения прочности
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Измеритель прочности бетона ADA Schmidt Hammer 225 А00191 - это устройство, удобное при работе внутри помещений и на улице. Область применения - определение прочности бетона. Устройство имеет небольшой вес (всего 1,3 килограмма) и малый обхват рукоятки - для удобной работы оператора.

        Преимущества

        • Узкий корпус - для удобного захвата устройства при работе
        • Измерителем прочности бетона ADA Schmidt Hammer 225 А00191 удобно работать не только в помещениях, но и на открытых пространствах
        • Поставляется прибор в кейсе - для удобного и безопасного хранения и транспортировки
        • Прочная конструкция - для исправной работы измерителя на протяжении всего срока службы