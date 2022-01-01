Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225

Преимущества

Узкий корпус - для удобного захвата устройства при работе

Измерителем прочности бетона ADA Schmidt Hammer 225 А00191 удобно работать не только в помещениях, но и на открытых пространствах

Поставляется прибор в кейсе - для удобного и безопасного хранения и транспортировки

Прочная конструкция - для исправной работы измерителя на протяжении всего срока службы

Измеритель прочности бетона ADA Schmidt Hammer 225 А00191 - это устройство, удобное при работе внутри помещений и на улице. Область применения - определение прочности бетона. Устройство имеет небольшой вес (всего 1,3 килограмма) и малый обхват рукоятки - для удобной работы оператора.