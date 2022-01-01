Измеритель прочности бетона (склерометр) ADA Schmidt Hammer 225
Арт. geototal_404
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|механический
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Мин. диапазон измерения прочности
|10
- Измеритель прочности бетона ADA Schmidt Hammer 225 А00191 - это устройство, удобное при работе внутри помещений и на улице. Область применения - определение прочности бетона. Устройство имеет небольшой вес (всего 1,3 килограмма) и малый обхват рукоятки - для удобной работы оператора.
Преимущества
- Узкий корпус - для удобного захвата устройства при работе
- Измерителем прочности бетона ADA Schmidt Hammer 225 А00191 удобно работать не только в помещениях, но и на открытых пространствах
- Поставляется прибор в кейсе - для удобного и безопасного хранения и транспортировки
- Прочная конструкция - для исправной работы измерителя на протяжении всего срока службы