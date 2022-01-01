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Измеритель скорости вращения Testo 460
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Тахометр
    Измеритель скорости вращения Testo 460
    Арт. geototal_387
    Измеритель скорости вращения Testo 460

      Измеритель скорости вращения Testo 460

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_387

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Выборочные модули
      		об/мин, об/с
      Мин. диапазон измерений, об/мин
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Измеритель скорости вращения Testo 460 предназначается для бесконтактного измерения скорости вращения, напр. работы вентиляторов и валов. Точка замера отображается на объекте измерения LED целеуказателем. Нажатием кнопки Вы можете считать макс/мин значения измерений. Мощная подсветка дисплея позволит работать в плохо освещенных местах. testo 460 компактный, легкий в эксплуатации прибор серии Pocket Line.

        Преимущества

        • Оптическое измерение об/мин с LED целеуказателем точки проведения замера
        • Отображение макс/мин значений
        • В комплект включены ремешок для переноски прибора на запястье, защитная крышка для безопасного хранения, чехол для крепления к ремню и заводской протокол калибровки
        • Легкое считывание данных благодаря функции Hold
        • Подсветка дисплея