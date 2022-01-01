Измеритель скорости вращения Testo 460 предназначается для бесконтактного измерения скорости вращения, напр. работы вентиляторов и валов. Точка замера отображается на объекте измерения LED целеуказателем. Нажатием кнопки Вы можете считать макс/мин значения измерений. Мощная подсветка дисплея позволит работать в плохо освещенных местах. testo 460 компактный, легкий в эксплуатации прибор серии Pocket Line.

Преимущества