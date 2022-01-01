Измеритель скорости вращения Testo 460
Арт. geototal_387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Выборочные модули
|об/мин, об/с
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Мин. диапазон измерений, об/мин
|100
Измеритель скорости вращения Testo 460 предназначается для бесконтактного измерения скорости вращения, напр. работы вентиляторов и валов. Точка замера отображается на объекте измерения LED целеуказателем. Нажатием кнопки Вы можете считать макс/мин значения измерений. Мощная подсветка дисплея позволит работать в плохо освещенных местах. testo 460 компактный, легкий в эксплуатации прибор серии Pocket Line.
Преимущества
- Оптическое измерение об/мин с LED целеуказателем точки проведения замера
- Отображение макс/мин значений
- В комплект включены ремешок для переноски прибора на запястье, защитная крышка для безопасного хранения, чехол для крепления к ремню и заводской протокол калибровки
- Легкое считывание данных благодаря функции Hold
- Подсветка дисплея