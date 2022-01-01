Измеритель скорости вращения Testo 465 0563 0465П предназначен для измерения скорости вращения объектов в диапазоне 1-99999 об/мин бесконтактным способом. Прибор прост в эксплуатации - им можно пользоваться одной рукой. Последнее измерение сохраняется в памяти устройства.

Преимущества