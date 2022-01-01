Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Измеритель скорости вращения Testo 465
Найти аналог
Тахометр
    Измеритель скорости вращения Testo 465
    Арт. geototal_388
    Измеритель скорости вращения Testo 465

      Измеритель скорости вращения Testo 465

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_388

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Выборочные модули
      		об/мин
      Мин. диапазон измерений, об/мин
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Измеритель скорости вращения Testo 465 0563 0465П предназначен для измерения скорости вращения объектов в диапазоне 1-99999 об/мин бесконтактным способом. Прибор прост в эксплуатации - им можно пользоваться одной рукой. Последнее измерение сохраняется в памяти устройства.

        Преимущества

        • Малый вес Testo 465 0563 0465П - рука не устает при длительной работе
        • Погрешность 0.02 % - для точных измерений
        • Однострочный ЖК-дисплей обеспечивает удобное отображение информации
        • Сохранение результатов измерений в памяти прибора - не нужно запоминать или записывать самому
        • Автоматическое отключение через 30 секунд - для экономии заряда батарей
        • Защитный чехол SoftCase - для высокой прочности