Измеритель скорости вращения Testo 465
Арт. geototal_388
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Выборочные модули
|об/мин
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Мин. диапазон измерений, об/мин
|1
Измеритель скорости вращения Testo 465 0563 0465П предназначен для измерения скорости вращения объектов в диапазоне 1-99999 об/мин бесконтактным способом. Прибор прост в эксплуатации - им можно пользоваться одной рукой. Последнее измерение сохраняется в памяти устройства.
Преимущества
- Малый вес Testo 465 0563 0465П - рука не устает при длительной работе
- Погрешность 0.02 % - для точных измерений
- Однострочный ЖК-дисплей обеспечивает удобное отображение информации
- Сохранение результатов измерений в памяти прибора - не нужно запоминать или записывать самому
- Автоматическое отключение через 30 секунд - для экономии заряда батарей
- Защитный чехол SoftCase - для высокой прочности