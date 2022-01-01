Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200

Преимущества

Возможность калибровки прибора на сопротивление измерительных проводов произвольной длины

Индикация состояния внутреннего источника питания

Защита от неправильного включения

Автоматический выбор диапазонов измерений

Высокоинформативный ЖК дисплей

Автоматическое отключение питания

Система защиты аккумулятора от перезаряда

Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус

Измеритель ИФН-200 предназначен для измерения петли «фаза-нуль», «фаза-земля». Проверка производится при приёмосдаточных испытаниях и периодически после контроля или восстановления оборудования.