Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200
Арт. geototal_358
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Ток, А
|25
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Степень защиты
|IP 42
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Мин. сопротивление, Ом
|0.01
- Измеритель ИФН-200 предназначен для измерения петли «фаза-нуль», «фаза-земля». Проверка производится при приёмосдаточных испытаниях и периодически после контроля или восстановления оборудования.
Преимущества
- Возможность калибровки прибора на сопротивление измерительных проводов произвольной длины
- Индикация состояния внутреннего источника питания
- Защита от неправильного включения
- Автоматический выбор диапазонов измерений
- Высокоинформативный ЖК дисплей
- Автоматическое отключение питания
- Система защиты аккумулятора от перезаряда
- Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус