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Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200
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Измерители параметров петли КЗ
    Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200
    Арт. geototal_358
    Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200

      Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_358

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Ток, А
      		25
      Степень защиты
      		IP 42
      Мин. сопротивление, Ом
      		0.01
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Измеритель ИФН-200 предназначен для измерения петли «фаза-нуль», «фаза-земля». Проверка производится при приёмосдаточных испытаниях и периодически после контроля или восстановления оборудования.

        Преимущества

        • Возможность калибровки прибора на сопротивление измерительных проводов произвольной длины
        • Индикация состояния внутреннего источника питания
        • Защита от неправильного включения
        • Автоматический выбор диапазонов измерений
        • Высокоинформативный ЖК дисплей
        • Автоматическое отключение питания
        • Система защиты аккумулятора от перезаряда
        • Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус