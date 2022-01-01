Измеритель температуры (контактный) Testo 925

Преимущества

Широкий выбор зондов в зависимости от выполняемых работ

Прочный чехол защищает влагомер от грязи и повреждений

Возможность фиксации максимальных и минимальных значений для удобства работы

Беспроводная работа от 9 В кроны

Благодаря небольшим размерам и весу прибор легко помещается в карман

Точность - ±(0.5 °C +0.3% от изм. знач.) (от -40 до +900 °C), ±(0.7 °C +0.5% от изм. знач.) (в ост. диапазоне)

Температурное разрешение - 0.1 °C (от -50 до +199.9 °C), 1°C (в ост. Диапазоне)

Малый вес - всего 171 г

Электронный термометр Testo 925 используется для измерения уровня температуры. Он имеет возможность подключать различные быстродействующие зонды термопар для выполнения определенных операций. Все данные выводятся на ЖК-дисплей с подсветкой, также можно распечатать результаты на портативном принтере (не идет в комплекте). Измеритель работает от 9В кроны, которая обладает высоким уровнем заряда. Пластиковый корпус имеет легкий вес и небольшие размеры, что позволяет удобно держать инструмент в руке и переносить в кармане.