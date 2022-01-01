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Измеритель температуры (контактный) Testo 925
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Контактные термометры
    Измеритель температуры (контактный) Testo 925
    Арт. geototal_339
    Измеритель температуры (контактный) Testo 925
    Измеритель температуры (контактный) Testo 925
      Измеритель температуры (контактный) Testo 925
      Измеритель температуры (контактный) Testo 925

      Измеритель температуры (контактный) Testo 925

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_339

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		182х64х40
      Макс. температура, °С
      		1000
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электронный термометр Testo 925 используется для измерения уровня температуры. Он имеет возможность подключать различные быстродействующие зонды термопар для выполнения определенных операций. Все данные выводятся на ЖК-дисплей с подсветкой, также можно распечатать результаты на портативном принтере (не идет в комплекте). Измеритель работает от 9В кроны, которая обладает высоким уровнем заряда. Пластиковый корпус имеет легкий вес и небольшие размеры, что позволяет удобно держать инструмент в руке и переносить в кармане.

        Преимущества

        • Широкий выбор зондов в зависимости от выполняемых работ
        • Прочный чехол защищает влагомер от грязи и повреждений
        • Возможность фиксации максимальных и минимальных значений для удобства работы
        • Беспроводная работа от 9 В кроны
        • Благодаря небольшим размерам и весу прибор легко помещается в карман
        • Точность - ±(0.5 °C +0.3% от изм. знач.) (от -40 до +900 °C), ±(0.7 °C +0.5% от изм. знач.) (в ост. диапазоне)
        • Температурное разрешение - 0.1 °C (от -50 до +199.9 °C), 1°C (в ост. Диапазоне)
        • Малый вес - всего 171 г