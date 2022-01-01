Преимущества

Измерение по стандартам IEC651 тип 2, ANSI S1.4 тип 2

Высокая точность измерений - ± 1,5 дБ

Встроенные функции: измерение уровня шума, измерение уровня звукового давления, временное взвешивание, измерение максимального уровня шума, сохранение измеренного значения

Автоматическое отключение прибора через 15 минут простоя

Небольшие габариты и малый вес (всего 230 граммов) - для комфортной работы

Индикатор заряда информирует о необходимости замены элементов питания

Если входной сигнал выходит за рамки рабочего диапазона, то на дисплее отображается индикатор "OVER"

Высокая скорость измерения - 0,5 с

Высокое разрешение измерений - 0,1 дБ

Дисплей на 4 знака

Возможность выбора быстрого (125 мсек) или медленного (1 сек) временного взвешиания

Удобное отображение данных на ЖК дисплее

Большой 1/2 дюймовый микрофон для точности измерений

Взвешивание по частоте: А/С

Измеритель уровня шума ADA ZSM 130 А00111 - это прибор, применяемый для контроля качества и уровня звука. Устройство имеет удобную для захвата форму, небольшие габариты и вес. За счет встроенных функций можно не только измерять уровень шума и звукового давления, но и сохранять результаты измерений.