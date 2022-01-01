Измеритель уровня шума Ada Zsm 130
Арт. X3030654
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Мин. диапазон измеряемых значений уровня звука , дБ
|35
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Макс. диапазон измеряемых значений уровня звука , дБ
|130
- Измеритель уровня шума ADA ZSM 130 А00111 - это прибор, применяемый для контроля качества и уровня звука. Устройство имеет удобную для захвата форму, небольшие габариты и вес. За счет встроенных функций можно не только измерять уровень шума и звукового давления, но и сохранять результаты измерений.
Преимущества
- Измерение по стандартам IEC651 тип 2, ANSI S1.4 тип 2
- Высокая точность измерений - ± 1,5 дБ
- Встроенные функции: измерение уровня шума, измерение уровня звукового давления, временное взвешивание, измерение максимального уровня шума, сохранение измеренного значения
- Автоматическое отключение прибора через 15 минут простоя
- Небольшие габариты и малый вес (всего 230 граммов) - для комфортной работы
- Индикатор заряда информирует о необходимости замены элементов питания
- Если входной сигнал выходит за рамки рабочего диапазона, то на дисплее отображается индикатор "OVER"
- Высокая скорость измерения - 0,5 с
- Высокое разрешение измерений - 0,1 дБ
- Дисплей на 4 знака
- Возможность выбора быстрого (125 мсек) или медленного (1 сек) временного взвешиания
- Удобное отображение данных на ЖК дисплее
- Большой 1/2 дюймовый микрофон для точности измерений
- Взвешивание по частоте: А/С