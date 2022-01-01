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Измеритель уровня шума Ada Zsm 130
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Шумомеры
    Измеритель уровня шума Ada Zsm 130
    Арт. X3030654
    Измеритель уровня шума Ada Zsm 130
    Измеритель уровня шума Ada Zsm 130
    Измеритель уровня шума Ada Zsm 130
    Измеритель уровня шума Ada Zsm 130
    Измеритель уровня шума Ada Zsm 130
      Измеритель уровня шума Ada Zsm 130
      Измеритель уровня шума Ada Zsm 130
      Измеритель уровня шума Ada Zsm 130
      Измеритель уровня шума Ada Zsm 130
      Измеритель уровня шума Ada Zsm 130

      Измеритель уровня шума Ada Zsm 130

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030654

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Мин. диапазон измеряемых значений уровня звука , дБ
      		35
      Макс. диапазон измеряемых значений уровня звука , дБ
      		130
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Измеритель уровня шума ADA ZSM 130 А00111 - это прибор, применяемый для контроля качества и уровня звука. Устройство имеет удобную для захвата форму, небольшие габариты и вес. За счет встроенных функций можно не только измерять уровень шума и звукового давления, но и сохранять результаты измерений.

        Преимущества

        • Измерение по стандартам IEC651 тип 2, ANSI S1.4 тип 2
        • Высокая точность измерений - ± 1,5 дБ
        • Встроенные функции: измерение уровня шума, измерение уровня звукового давления, временное взвешивание, измерение максимального уровня шума, сохранение измеренного значения
        • Автоматическое отключение прибора через 15 минут простоя
        • Небольшие габариты и малый вес (всего 230 граммов) - для комфортной работы
        • Индикатор заряда информирует о необходимости замены элементов питания
        • Если входной сигнал выходит за рамки рабочего диапазона, то на дисплее отображается индикатор "OVER"
        • Высокая скорость измерения - 0,5 с
        • Высокое разрешение измерений - 0,1 дБ
        • Дисплей на 4 знака
        • Возможность выбора быстрого (125 мсек) или медленного (1 сек) временного взвешиания
        • Удобное отображение данных на ЖК дисплее
        • Большой 1/2 дюймовый микрофон для точности измерений
        • Взвешивание по частоте: А/С 