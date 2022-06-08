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Измеритель уровня шума Ada ZSM 135 A00517
5.0
2
1 990 ₽
Шумомеры
    Измеритель уровня шума Ada ZSM 135 A00517
    Арт. Ю00000021283
    5.0
    2
    Измеритель уровня шума Ada ZSM 135 A00517
    Измеритель уровня шума Ada ZSM 135 A00517
    Измеритель уровня шума Ada ZSM 135 A00517
      Измеритель уровня шума Ada ZSM 135 A00517
      Измеритель уровня шума Ada ZSM 135 A00517
      Измеритель уровня шума Ada ZSM 135 A00517

      Измеритель уровня шума Ada ZSM 135 A00517

      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021283
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Количество и напряжение элементов питания
      		3х1.5B
      Мин. диапазон измеряемых значений уровня звука , дБ
      		35
      Все характеристики
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Измеритель уровня шума Ada ZSM 135  A00517 применяется в акустическом измерении, используется в автомобильной промышленности, архитектурно-строительном проектировании, в защите окружающей среды, медицинском обслуживании и т. д. С помощью ADA ZSM 135 можно быстро и точно измерить уровень шума в любой точке: заводской цех, офисное или жилое помещение, салон автомобиля и т.д. Выбрав соответствующий режим работы можно зафиксировать на дисплее максимальное или минимальное значение уровня шума за период измерения. Это важная функция для определения пиковых значений уровня шума. Все данные отображаются на ЖК дисплее оснащенном подсветкой.

        Преимущества

        • Высокая точность, высокая скорость
        • ЖК экран с подсветкой
        • Измерение температуры
        • Функция Max/Min
        • Удержание данных (HOLD)
        • Широкий диапазон частоты
        • Быстрое/Медленное время взвешивания
        • Индикация выхода за диапазон измерения
        • Автоматическое отключение