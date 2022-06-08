Преимущества

Высокая точность, высокая скорость

ЖК экран с подсветкой

Измерение температуры

Функция Max/Min

Удержание данных (HOLD)

Широкий диапазон частоты

Быстрое/Медленное время взвешивания

Индикация выхода за диапазон измерения

Автоматическое отключение

Измеритель уровня шума Ada ZSM 135 A00517 применяется в акустическом измерении, используется в автомобильной промышленности, архитектурно-строительном проектировании, в защите окружающей среды, медицинском обслуживании и т. д. С помощью ADA ZSM 135 можно быстро и точно измерить уровень шума в любой точке: заводской цех, офисное или жилое помещение, салон автомобиля и т.д. Выбрав соответствующий режим работы можно зафиксировать на дисплее максимальное или минимальное значение уровня шума за период измерения. Это важная функция для определения пиковых значений уровня шума. Все данные отображаются на ЖК дисплее оснащенном подсветкой.