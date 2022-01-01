Измеритель влажности ADA и температуры ZHT 100 бесконтактный (измеритель, чехол, батарея) A00109
Арт. X3030345
Измеритель влажности ADA и температуры ZHT 100 бесконтактный (измеритель, чехол, батарея) A00109
Арт. X3030345
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|168х56х30.5
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Комнатный
|Нет
- Бесконтактный измеритель влажности и температуры ADA ZHT 100-70 подходит для профессионального и бытового использования. Помимо основных функций измерения температуры и влажности, позволяет определять температуру росы и влажного шарика. Дисплей прибора имеет подсветку, что облегчает считывание данных в плохоосвещенных местах. После 15-ти минут бездействия происходит автоматическое отключение с целью экономии заряда батарей.
Преимущества
- Автоматическое отключение ЖК-дисплея
- Функция Hold для удержания данных на экране
- Отображение минимальных/максимальных значений
- Компактный размер для удобства пользования
- Внушительное время работы от батарей - до 50 часов