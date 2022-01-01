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Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины
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Гигрометры
    Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины
    Арт. X3030340
    Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины
    Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины
    Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины
    Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины
    Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины
      Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины
      Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины
      Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины
      Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины
      Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины

      Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030340

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		139х47х25
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Контактный измеритель влажности древесины ADA ZHM 125 В А00108 - это прибор, сконструированный для домашнего мастера и профессионального пользователя. Область применения - измерение влажности древесных и строительных материалов, а также картона и бумаги путем вдавливания электродов прибора в материал.

        Преимущества

        • Прибор используется для контактного измерения влажности в древесных и строительных материалах
        • Корпус контактного измерителя влажности древесины ADA ZHM 125 В А00108 выполнен из ударопрочного пластика - для исправной работы на протяжении всего срока службы
        • Прибор автоматически отключается после 15 минут простоя
        • Индикатор заряда информирует о необходимости замены элементов питания
        • Простота управления: для того чтобы устройство начало измерять влажность, нужно снять крышку и вдавить электроды в материал
        • Высокая точность измерений: древесина - ± 1%, стройматериалы - ± 0,05%
        • Функциональная крышка электродов - позволяет произвести проверку работоспособности инструмента и батареи