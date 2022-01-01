Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины
Арт. X3030340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|139х47х25
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Комнатный
|Нет
- Контактный измеритель влажности древесины ADA ZHM 125 В А00108 - это прибор, сконструированный для домашнего мастера и профессионального пользователя. Область применения - измерение влажности древесных и строительных материалов, а также картона и бумаги путем вдавливания электродов прибора в материал.
Преимущества
- Прибор используется для контактного измерения влажности в древесных и строительных материалах
- Корпус контактного измерителя влажности древесины ADA ZHM 125 В А00108 выполнен из ударопрочного пластика - для исправной работы на протяжении всего срока службы
- Прибор автоматически отключается после 15 минут простоя
- Индикатор заряда информирует о необходимости замены элементов питания
- Простота управления: для того чтобы устройство начало измерять влажность, нужно снять крышку и вдавить электроды в материал
- Высокая точность измерений: древесина - ± 1%, стройматериалы - ± 0,05%
- Функциональная крышка электродов - позволяет произвести проверку работоспособности инструмента и батареи