Измеритель влажности ADA ZHM 125B древесины

Преимущества

Прибор используется для контактного измерения влажности в древесных и строительных материалах

Корпус контактного измерителя влажности древесины ADA ZHM 125 В А00108 выполнен из ударопрочного пластика - для исправной работы на протяжении всего срока службы

Прибор автоматически отключается после 15 минут простоя

Индикатор заряда информирует о необходимости замены элементов питания

Простота управления: для того чтобы устройство начало измерять влажность, нужно снять крышку и вдавить электроды в материал

Высокая точность измерений: древесина - ± 1%, стройматериалы - ± 0,05%

Функциональная крышка электродов - позволяет произвести проверку работоспособности инструмента и батареи

Контактный измеритель влажности древесины ADA ZHM 125 В А00108 - это прибор, сконструированный для домашнего мастера и профессионального пользователя. Область применения - измерение влажности древесных и строительных материалов, а также картона и бумаги путем вдавливания электродов прибора в материал.