Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398
Арт. X3031208
Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398
Арт. X3031208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|145х62х27
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Комнатный
|Нет
Контактный измеритель влажности древесины и стройматериалов ADA ZHT 125 Electronic А00398 - компактное и простое в управлении устройство для быстрых измерений. Светодиодные индикаторы показывают уровень влажности. При бездействии, прибор автоматически отключается через 15 секунд. Модель работает от 1 батарейки 9В (6F22 или 6LR6).
Преимущества
- Измеряет влажность дерева и стройматериалов
- Компактные размеры
- Автоматическое тестирование
- Функция удержания значений Hold
- Цифровой дисплей с подсветкой