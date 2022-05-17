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Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398
4.5
2
Найти аналог
Гигрометры
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398
    Арт. X3031208
    4.5
    2
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398
      Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398
      Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398
      Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398
      Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398

      Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3031208
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		145х62х27
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Контактный измеритель влажности древесины и стройматериалов ADA ZHT 125 Electronic А00398 - компактное и простое в управлении устройство для быстрых измерений. Светодиодные индикаторы показывают уровень влажности. При бездействии, прибор автоматически отключается через 15 секунд. Модель работает от 1 батарейки 9В (6F22 или 6LR6). 

        Преимущества

        • Измеряет влажность дерева и стройматериалов
        • Компактные размеры
        • Автоматическое тестирование
        • Функция удержания значений Hold
        • Цифровой дисплей с подсветкой