Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada ZHT 125 Electronic А00398

Контактный измеритель влажности древесины и стройматериалов ADA ZHT 125 Electronic А00398 - компактное и простое в управлении устройство для быстрых измерений. Светодиодные индикаторы показывают уровень влажности. При бездействии, прибор автоматически отключается через 15 секунд. Модель работает от 1 батарейки 9В (6F22 или 6LR6).



Преимущества