Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec

Преимущества

Время непрерывной работы: 10 часов

Миниатюрный размер

Диапазон измерения влажности: 4-85%

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности: 0,8-2,0%

Влагомер стройматериалов Condtrol Hydro-Tec 3-14-020 - профессиональный качественный прибор, который измеряет влажность древесины и стройматериалов. Он широко используется строителями, деревообработчиками, мебельщиками, столярами и другими. В приборе есть меню с 9 группами, включающее в себя 23 вида древесины. Модель работает от 2 батареек типа ААА.