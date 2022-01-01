Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
Арт. X30300072
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|110х43х25
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Комнатный
|Нет
- Влагомер стройматериалов Condtrol Hydro-Tec 3-14-020 - профессиональный качественный прибор, который измеряет влажность древесины и стройматериалов. Он широко используется строителями, деревообработчиками, мебельщиками, столярами и другими. В приборе есть меню с 9 группами, включающее в себя 23 вида древесины. Модель работает от 2 батареек типа ААА.
Преимущества
- Время непрерывной работы: 10 часов
- Миниатюрный размер
- Диапазон измерения влажности: 4-85%
- Предел допускаемой основной абсолютной погрешности: 0,8-2,0%