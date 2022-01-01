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Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
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Гигрометры
    Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
    Арт. X30300072
    Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
    Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
    Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
    Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
    Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
    Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
    Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
      Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
      Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
      Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
      Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
      Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
      Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec
      Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec

      Измеритель влажности CONDTROL бетона, кирпича, древесины HYDRO-Tec

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30300072

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		110х43х25
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Влагомер стройматериалов Condtrol Hydro-Tec 3-14-020 - профессиональный качественный прибор, который измеряет влажность древесины и стройматериалов. Он широко используется строителями, деревообработчиками, мебельщиками, столярами и другими. В приборе есть меню с 9 группами, включающее в себя 23 вида древесины. Модель работает от 2 батареек типа ААА.

        Преимущества

        • Время непрерывной работы: 10 часов
        • Миниатюрный размер
        • Диапазон измерения влажности: 4-85%
        • Предел допускаемой основной абсолютной погрешности: 0,8-2,0%