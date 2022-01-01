Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
Арт. X30300075
Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
Арт. X30300075
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|139х62х33
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Комнатный
|Нет
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro 3-14-024 предназначен для измерения температуры и влажности воздуха, древесины и строительных материалов. Все измерительные датчики встроены в корпус прибора и при помощи интуитивно понятной панели управления оператор всегда может выбрать нужный режим. Для простоты считывания вся необходимая информация выводится на экран. Благодаря компактным размерам прибор легко помещается в карман или может храниться в коробке с инструментами.
Преимущества
- Компактные размеры - для переноски в кармане
- Измерения температуры и влажности - для универсальности Condtrol Hydro Pro 3-14-024
- Интуитивно понятная панель управления - не нужно специальных навыков
- Встроенные в корпус датчики
- Небольшой вес - рука долго не устает
- Погрешность 0.8-2% - для точных измерений
- Чехол в комплекте - для защиты от потертостей и царапин