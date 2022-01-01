Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO

Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro 3-14-024 предназначен для измерения температуры и влажности воздуха, древесины и строительных материалов. Все измерительные датчики встроены в корпус прибора и при помощи интуитивно понятной панели управления оператор всегда может выбрать нужный режим. Для простоты считывания вся необходимая информация выводится на экран. Благодаря компактным размерам прибор легко помещается в карман или может храниться в коробке с инструментами.

Преимущества