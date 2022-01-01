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Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
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Гигрометры
    Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
    Арт. X30300075
    Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
    Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
    Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
    Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
    Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
    Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
      Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
      Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
      Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
      Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
      Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO
      Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO

      Измеритель влажности CONDTROL температуры и влажности воздуха, влагомер стройматериалов HYDRO PRO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30300075

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		139х62х33
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro 3-14-024 предназначен для измерения температуры и влажности воздуха, древесины и строительных материалов. Все измерительные датчики встроены в корпус прибора и при помощи интуитивно понятной панели управления оператор всегда может выбрать нужный режим. Для простоты считывания вся необходимая информация выводится на экран. Благодаря компактным размерам прибор легко помещается в карман или может храниться в коробке с инструментами.

        Преимущества

        • Компактные размеры - для переноски в кармане
        • Измерения температуры и влажности - для универсальности Condtrol Hydro Pro 3-14-024
        • Интуитивно понятная панель управления - не нужно специальных навыков
        • Встроенные в корпус датчики
        • Небольшой вес - рука долго не устает
        • Погрешность 0.8-2% - для точных измерений
        • Чехол в комплекте - для защиты от потертостей и царапин