Измеритель влажности CONDTROL влагомер бетона, кирпича, древесины Hydro
Арт. X30300074
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|145х60х35
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Комнатный
|Нет
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro используется для измерения влажности древесины по ГОСТ 16588 и строительных материалов по ГОСТ 21718, не портя при этом поверхность древесины. Широко используется на мебельном производстве, на заводах по производству паркета, на предприятиях по изготовлению дверей. Влагомер оснащен меню с библиотекой зависимостей на семь групп древесины и четыре группы стройматериалов. Влагомер оснащен автовыключением - для экономии электроэнергии. Прибор имеет три режима измерений: HOLD - запоминание единичного значения, серия замеров с усреднением и режим SCAN для непрерывного сканирования и обнаружения участков повышенного влагосодержания.
Преимущества
- Небольшие габариты и вес облегчают хранение и переноску влагомера
- Датчик влажности с широким углом контакта с объектом
- Быстрое измерение влажности изделий большой площади
- Три режима измерений: HOLD, серия замеров с усреднением и режим SCAN
- Сохранение записанных данных даже при отключении батарейки за счет энергонезависимого запоминающего устройства
- Дисплей состоит из двух строк по 12 символов
- Автоматическое отключение - для экономии электроэнергии
- Индикатор разряда батареи
- Влагомер измеряет влажность на большой глубине, не используя игл и не портя поверхность древесины