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Измеритель влажности CONDTROL влагомер бетона, кирпича, древесины Hydro
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Гигрометры
    Измеритель влажности CONDTROL влагомер бетона, кирпича, древесины Hydro
    Арт. X30300074
    Измеритель влажности CONDTROL влагомер бетона, кирпича, древесины Hydro

      Измеритель влажности CONDTROL влагомер бетона, кирпича, древесины Hydro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30300074

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		145х60х35
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro используется для измерения влажности древесины по ГОСТ 16588 и строительных материалов по ГОСТ 21718, не портя при этом поверхность древесины. Широко используется на мебельном производстве, на заводах по производству паркета, на предприятиях по изготовлению дверей. Влагомер оснащен меню с библиотекой зависимостей на семь групп древесины и четыре группы стройматериалов. Влагомер оснащен автовыключением - для экономии электроэнергии. Прибор имеет три режима измерений: HOLD - запоминание единичного значения, серия замеров с усреднением и режим SCAN для непрерывного сканирования и обнаружения участков повышенного влагосодержания.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и вес облегчают хранение и переноску влагомера
        • Датчик влажности с широким углом контакта с объектом
        • Быстрое измерение влажности изделий большой площади
        • Три режима измерений: HOLD, серия замеров с усреднением и режим SCAN
        • Сохранение записанных данных даже при отключении батарейки за счет энергонезависимого запоминающего устройства
        • Дисплей состоит из двух строк по 12 символов
        • Автоматическое отключение - для экономии электроэнергии
        • Индикатор разряда батареи
        • Влагомер измеряет влажность на большой глубине, не используя игл и не портя поверхность древесины