Измеритель влажности CONDTROL влагомер бетона, кирпича, древесины Hydro

Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro используется для измерения влажности древесины по ГОСТ 16588 и строительных материалов по ГОСТ 21718, не портя при этом поверхность древесины. Широко используется на мебельном производстве, на заводах по производству паркета, на предприятиях по изготовлению дверей. Влагомер оснащен меню с библиотекой зависимостей на семь групп древесины и четыре группы стройматериалов. Влагомер оснащен автовыключением - для экономии электроэнергии. Прибор имеет три режима измерений: HOLD - запоминание единичного значения, серия замеров с усреднением и режим SCAN для непрерывного сканирования и обнаружения участков повышенного влагосодержания.

Преимущества