Измеритель влажности Condtrol Hydro Easy, влагомер древесины

Преимущества

Небольшие габариты и вес обеспечивают удобство хранения и переноски влагомера

Нивелир не портит поверхность древесины

Возможно быстрое измерение содержания влажности по всей длине доски

Проверенная технология - для замера влажности всех пород древесины

Сохранение записанных данных даже при отключении батарейки за счет энергонезависимого запоминающего устройства

Система автоматического отключения с целью экономии энергии

Индикатор разряда батареи

Три режима измерений: HOLD, серия замеров с усреднением и режим SCAN

Влагомер древесины Condtrol Easy Hydro применяется для измерения влажности древесины по ГОСТ 16588, не портя при этом поверхность. Прибор широко используется на мебельном производстве, на заводах по производству паркета, на предприятиях по изготовлению дверей. Влагомер оснащен меню с библиотекой зависимостей на семь групп древесины (сосна, береза, лиственница, дуб, бук, осина, ель). Предусмотрено три режима измерений: HOLD - фиксирование единичного значения, серия замеров с усреднением и режим SCAN для непрерывного сканирования и обнаружения участков повышенного влагосодержания.