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Измеритель влажности Condtrol Hydro Easy, влагомер древесины
5.0
1
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Гигрометры
    Измеритель влажности Condtrol Hydro Easy, влагомер древесины
    Арт. X30300073
    5.0
    1
    Измеритель влажности Condtrol Hydro Easy, влагомер древесины

      Измеритель влажности Condtrol Hydro Easy, влагомер древесины

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300073
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		110х43х25
      Комнатный
      		Нет
      Портативный
      		Да
      Мин. абсолютная погрешность, %
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Влагомер древесины Condtrol Easy Hydro применяется для измерения влажности древесины по ГОСТ 16588, не портя при этом поверхность. Прибор широко используется на мебельном производстве, на заводах по производству паркета, на предприятиях по изготовлению дверей. Влагомер оснащен меню с библиотекой зависимостей на семь групп древесины (сосна, береза, лиственница, дуб, бук, осина, ель). Предусмотрено три режима измерений: HOLD - фиксирование единичного значения, серия замеров с усреднением и режим SCAN для непрерывного сканирования и обнаружения участков повышенного влагосодержания.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и вес обеспечивают удобство хранения и переноски влагомера
        • Нивелир не портит поверхность древесины
        • Возможно быстрое измерение содержания влажности по всей длине доски
        • Проверенная технология - для замера влажности всех пород древесины
        • Сохранение записанных данных даже при отключении батарейки за счет энергонезависимого запоминающего устройства
        • Система автоматического отключения с целью экономии энергии
        • Индикатор разряда батареи
        • Три режима измерений: HOLD, серия замеров с усреднением и режим SCAN