Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zfm 100-4
Арт. geototal_612
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|170х75х30
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Комнатный
|Нет
- Измеритель влажности ADA ZFM 100-4 А00397 - бесконтактный индуктивный прибор. Он помогает измерить 4 вида материала, а именно: твердую и мягкую древесину, гипсокартон и кирпичную кладку. Имеется функция удержания показаний. Сзади на изделии находится сенсор, с помощью которого измеряется влага. Благодаря небольшим габаритам он помещается в одной руке - для комфортной работы оператора. При бездействии, устройство автоматически отключается через 2 минуты. Модель питается от 1 батарейки 9 В (6F22 или 6LR6).
Преимущества
- Автоматическое отключение: через 2 мин бездействия
- Максимальная глубина измерения: 20 мм
- Функция фиксации показаний;
- Функция автоматической калибровки
- Светодиодный индикатор влажности
- Точность измерения ±4% (мягкая и твердая древесина)