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Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zfm 100-4
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Гигрометры
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zfm 100-4
    Арт. geototal_612
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zfm 100-4
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zfm 100-4
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zfm 100-4
      Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zfm 100-4
      Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zfm 100-4
      Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zfm 100-4

      Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zfm 100-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_612

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		170х75х30
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Измеритель влажности ADA ZFM 100-4 А00397 - бесконтактный индуктивный прибор. Он помогает измерить 4 вида материала, а именно: твердую и мягкую древесину, гипсокартон и кирпичную кладку. Имеется функция удержания показаний. Сзади на изделии находится сенсор, с помощью которого измеряется влага. Благодаря небольшим габаритам он помещается в одной руке - для комфортной работы оператора. При бездействии, устройство автоматически отключается через 2 минуты. Модель питается от 1 батарейки 9 В (6F22 или 6LR6).

        Преимущества

        • Автоматическое отключение: через 2 мин бездействия
        • Максимальная глубина измерения: 20 мм
        • Функция фиксации показаний;
        • Функция автоматической калибровки
        • Светодиодный индикатор влажности
        • Точность измерения ±4% (мягкая и твердая древесина)