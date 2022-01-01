Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zfm 100-4

Преимущества

Автоматическое отключение: через 2 мин бездействия

Максимальная глубина измерения: 20 мм

Функция фиксации показаний;

Функция автоматической калибровки

Светодиодный индикатор влажности

Точность измерения ±4% (мягкая и твердая древесина)

Измеритель влажности ADA ZFM 100-4 А00397 - бесконтактный индуктивный прибор. Он помогает измерить 4 вида материала, а именно: твердую и мягкую древесину, гипсокартон и кирпичную кладку. Имеется функция удержания показаний. Сзади на изделии находится сенсор, с помощью которого измеряется влага. Благодаря небольшим габаритам он помещается в одной руке - для комфортной работы оператора. При бездействии, устройство автоматически отключается через 2 минуты. Модель питается от 1 батарейки 9 В (6F22 или 6LR6).