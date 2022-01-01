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Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zht 125 Analog
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Гигрометры
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zht 125 Analog
    Арт. geototal_614
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zht 125 Analog
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zht 125 Analog
      Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zht 125 Analog
      Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zht 125 Analog

      Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zht 125 Analog

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_614

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		145х62х27
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Контактный измеритель влажности древесины и стройматериалов ADA ZHT 125 Analog А00399 широко используется в строительстве, на складах пиломатериалов, сушильных установках древесины. Он прост в управлении. С помощью специальной кнопки можно выбрать тип материала. Светодиодные индикаторы показывают содержание влаги. При бездействии устройство автоматически отключается через 3 минуты. 

        Преимущества

        • Рабочая температура: 00...500 С
        • Автоматическое отключение: через 3 мин бездействия
        • Точность измерения: ±2%
        • Шаг шкалы: 2%
        • Компактные размеры
        • Простое управление
        • Автоматическое тестирование
        • Светодиодный индикатор 