Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zht 125 Analog

Преимущества

Рабочая температура: 0 0 ...50 0 С

...50 С Автоматическое отключение: через 3 мин бездействия

Точность измерения: ±2%

Шаг шкалы: 2%

Компактные размеры

Простое управление

Автоматическое тестирование

Светодиодный индикатор

Контактный измеритель влажности древесины и стройматериалов ADA ZHT 125 Analog А00399 широко используется в строительстве, на складах пиломатериалов, сушильных установках древесины. Он прост в управлении. С помощью специальной кнопки можно выбрать тип материала. Светодиодные индикаторы показывают содержание влаги. При бездействии устройство автоматически отключается через 3 минуты.