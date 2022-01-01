Измеритель влажности древесины и строительных материалов Ada Zht 125 Analog
Арт. geototal_614
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|145х62х27
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Комнатный
|Нет
- Контактный измеритель влажности древесины и стройматериалов ADA ZHT 125 Analog А00399 широко используется в строительстве, на складах пиломатериалов, сушильных установках древесины. Он прост в управлении. С помощью специальной кнопки можно выбрать тип материала. Светодиодные индикаторы показывают содержание влаги. При бездействии устройство автоматически отключается через 3 минуты.
Преимущества
- Рабочая температура: 00...500 С
- Автоматическое отключение: через 3 мин бездействия
- Точность измерения: ±2%
- Шаг шкалы: 2%
- Компактные размеры
- Простое управление
- Автоматическое тестирование
- Светодиодный индикатор