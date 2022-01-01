Измеритель влажности древесины и строительных материалов ADA ZHT 125 Electronic

Преимущества

ZHT 125 Electronic измеряет влажность дерева и стройматериалов

Есть автоматическая проверка работоспособности

На дисплее отображается среднее значение содержания влаги в материале на глубину измерения

Если значение влажности превышает контрольные для сухого состояния материала звучит звуковой сигнал. Звуковое сопровождение при необходимости можно отключить

Дополнительно уровень влажности отображается светодиодными индикаторами

Последнее значение измеренной влажности можно зафиксировать на экране

ADA ZHT 125 Electronic компактный с простым управлением прибор для быстрых измерений

ZHT 125 Electronic - измеритель влажности измеряет содержание влаги путем определения удельного электрического сопротивления материала с помощью двух электродов. Электронная схема обрабатывает полученный сигнал и содержание влаги отображается на ЖК дисплее. Используется этот прибор для измерения влажности дерева, штукатурки, бетона. Применяется в строительстве, на складах пиломатериалов, сушильных установках древесины.