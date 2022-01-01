Измеритель влажности древесины и строительных материалов ADA ZHT 125 Electronic
Арт. geototal_613
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|145х62х27
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Комнатный
|Нет
- ZHT 125 Electronic - измеритель влажности измеряет содержание влаги путем определения удельного электрического сопротивления материала с помощью двух электродов. Электронная схема обрабатывает полученный сигнал и содержание влаги отображается на ЖК дисплее. Используется этот прибор для измерения влажности дерева, штукатурки, бетона. Применяется в строительстве, на складах пиломатериалов, сушильных установках древесины.
Преимущества
- ZHT 125 Electronic измеряет влажность дерева и стройматериалов
- Есть автоматическая проверка работоспособности
- На дисплее отображается среднее значение содержания влаги в материале на глубину измерения
- Если значение влажности превышает контрольные для сухого состояния материала звучит звуковой сигнал. Звуковое сопровождение при необходимости можно отключить
- Дополнительно уровень влажности отображается светодиодными индикаторами
- Последнее значение измеренной влажности можно зафиксировать на экране
- ADA ZHT 125 Electronic компактный с простым управлением прибор для быстрых измерений