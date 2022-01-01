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Измеритель влажности древесины и строительных материалов ADA ZHT 125 Electronic
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Гигрометры
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов ADA ZHT 125 Electronic
    Арт. geototal_613
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов ADA ZHT 125 Electronic
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов ADA ZHT 125 Electronic
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов ADA ZHT 125 Electronic
      Измеритель влажности древесины и строительных материалов ADA ZHT 125 Electronic
      Измеритель влажности древесины и строительных материалов ADA ZHT 125 Electronic
      Измеритель влажности древесины и строительных материалов ADA ZHT 125 Electronic

      Измеритель влажности древесины и строительных материалов ADA ZHT 125 Electronic

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_613

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		145х62х27
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • ZHT 125 Electronic - измеритель влажности измеряет содержание влаги путем определения удельного электрического сопротивления материала с помощью двух электродов. Электронная схема обрабатывает полученный сигнал и содержание влаги отображается на ЖК дисплее. Используется этот прибор для измерения влажности дерева, штукатурки, бетона. Применяется в строительстве, на складах пиломатериалов, сушильных установках древесины.

        Преимущества

        • ZHT 125 Electronic измеряет влажность дерева и стройматериалов
        • Есть автоматическая проверка работоспособности
        • На дисплее отображается среднее значение содержания влаги в материале на глубину измерения
        • Если значение влажности превышает контрольные для сухого состояния материала звучит звуковой сигнал. Звуковое сопровождение при необходимости можно отключить
        • Дополнительно уровень влажности отображается светодиодными индикаторами
        • Последнее значение измеренной влажности можно зафиксировать на экране
        • ADA ZHT 125 Electronic компактный с простым управлением прибор для быстрых измерений