Измеритель влажности древесины и строительных материалов Testo 616

Гигрометр Testo 616 0560 6160 прост и удобен в эксплуатации. Позволяет легко определить содержание влаги в древесине и строительных материалах. Функциональность. Прибор имеет 10 характеристических кривых для мягкой древесины, твердой древесины, ДСП, ангидридной стяжки, цементной стяжки, силикатного кирпича, пенобетона, бетона, изоляционного кирпича с вертикальной перфорацией и сплошного кирпича. Удобство. Дисплей с подсветкой облегчает работу в слабоосвещенных местах и обеспечивает удобное считывание данных.

Преимущества