Измеритель влажности древесины и строительных материалов Testo 616
Арт. geototal_342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|70х58х234
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Комнатный
|Нет
Гигрометр Testo 616 0560 6160 прост и удобен в эксплуатации. Позволяет легко определить содержание влаги в древесине и строительных материалах. Функциональность. Прибор имеет 10 характеристических кривых для мягкой древесины, твердой древесины, ДСП, ангидридной стяжки, цементной стяжки, силикатного кирпича, пенобетона, бетона, изоляционного кирпича с вертикальной перфорацией и сплошного кирпича. Удобство. Дисплей с подсветкой облегчает работу в слабоосвещенных местах и обеспечивает удобное считывание данных.
Преимущества
- Глубина измерений до 5 см
- Внушительное время работы от батарей - до 60 часов
- Быстродействие - частота измерений составляет 0.5 сек.
- Удобная форма для создания оптимального контактного давления
- Прочный корпус из комбинированных материалов (ABS / TPE / металл)