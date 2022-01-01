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Измеритель влажности древесины и строительных материалов Testo 616
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Гигрометры
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Testo 616
    Арт. geototal_342
    Измеритель влажности древесины и строительных материалов Testo 616

      Измеритель влажности древесины и строительных материалов Testo 616

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_342

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		70х58х234
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Гигрометр Testo 616 0560 6160 прост и удобен в эксплуатации. Позволяет легко определить содержание влаги в древесине и строительных материалах. Функциональность. Прибор имеет 10 характеристических кривых для мягкой древесины, твердой древесины, ДСП, ангидридной стяжки, цементной стяжки, силикатного кирпича, пенобетона, бетона, изоляционного кирпича с вертикальной перфорацией и сплошного кирпича. Удобство. Дисплей с подсветкой облегчает работу в слабоосвещенных местах и обеспечивает удобное считывание данных.

        Преимущества

        • Глубина измерений до 5 см
        • Внушительное время работы от батарей - до 60 часов
        • Быстродействие - частота измерений составляет 0.5 сек.
        • Удобная форма для создания оптимального контактного давления
        • Прочный корпус из комбинированных материалов (ABS / TPE / металл)