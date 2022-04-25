Функции

Измерение влажности и температуры воздуха

Измерение точки росы

Подключаемый внешний датчик температуры

MAX/MIN измерения

Измерения °С и °F

Температура влажного шарика

Измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100 бесконтактный (6 in 1) А00400 - легкий в управлении прибор, оснащенный ЖК-дисплеем с подсветкой. Он широко используется при хранении продуктов, в сельском хозяйстве, скотоводстве. При бездействии 10 секунд автоматически отключается подсветка, а через 20 минут - сам прибор. Модель работает от 1 батарейки 9 В.