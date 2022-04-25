Измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100 бесконтактный (6 in 1) А00400
Арт. X3030381
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|192x61x31
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Комнатный
|Нет
- Измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100 бесконтактный (6 in 1) А00400 - легкий в управлении прибор, оснащенный ЖК-дисплеем с подсветкой. Он широко используется при хранении продуктов, в сельском хозяйстве, скотоводстве. При бездействии 10 секунд автоматически отключается подсветка, а через 20 минут - сам прибор. Модель работает от 1 батарейки 9 В.
Функции
- Измерение влажности и температуры воздуха
- Измерение точки росы
- Подключаемый внешний датчик температуры
- MAX/MIN измерения
- Измерения °С и °F
- Температура влажного шарика