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Измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100 бесконтактный (6 in 1) А00400
5.0
2
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Гигрометры
    Измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100 бесконтактный (6 in 1) А00400
    Арт. X3030381
    5.0
    2
    Измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100 бесконтактный (6 in 1) А00400
    Измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100 бесконтактный (6 in 1) А00400
    Измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100 бесконтактный (6 in 1) А00400
      Измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100 бесконтактный (6 in 1) А00400
      Измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100 бесконтактный (6 in 1) А00400
      Измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100 бесконтактный (6 in 1) А00400

      Измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100 бесконтактный (6 in 1) А00400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030381
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		192x61x31
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100 бесконтактный (6 in 1) А00400 - легкий в управлении прибор, оснащенный ЖК-дисплеем с подсветкой. Он широко используется при хранении продуктов, в сельском хозяйстве, скотоводстве. При бездействии 10 секунд автоматически отключается подсветка, а через 20 минут - сам прибор. Модель работает от 1 батарейки 9 В.

        Функции

        • Измерение влажности и температуры воздуха
        • Измерение точки росы
        • Подключаемый внешний датчик температуры
        • MAX/MIN измерения
        • Измерения °С и °F
        • Температура влажного шарика