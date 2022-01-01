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Измеритель влажности и температуры Testo 610
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Гигрометры
    Измеритель влажности и температуры Testo 610
    Арт. geototal_326
    Измеритель влажности и температуры Testo 610

      Измеритель влажности и температуры Testo 610

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_326

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		119х46х25
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Testo 610 измеряет относительную влажность и температуру воздуха одновременно. Прибор снабжен функциями расчета температуры точки росы и шарика смоченного термометра, также как функцией фиксации значения на дисплее Hold и отображения макс./мин. значений.

        Преимущества

        • Долговечный сенсор влажности Testo
        • Погрешность: +/-2.5 %ОВ
        • Расчет температуры точки росы и шарика смоченного термометра
        • Функция фиксации значения Hold и отображение макс./мин. значений
        • Защитная крышка для безопасного хранения
        • Ремешок для переноски на запястье, чехол с креплением на ремень и заводской протокол калибровки включены в комплект
        • Подсветка дисплея
        • Измерение влажности и температуры воздуха 