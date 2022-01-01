Измеритель влажности и температуры Testo 610
Арт. geototal_326
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|119х46х25
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Комнатный
|Нет
Testo 610 измеряет относительную влажность и температуру воздуха одновременно. Прибор снабжен функциями расчета температуры точки росы и шарика смоченного термометра, также как функцией фиксации значения на дисплее Hold и отображения макс./мин. значений.
Преимущества
- Долговечный сенсор влажности Testo
- Погрешность: +/-2.5 %ОВ
- Расчет температуры точки росы и шарика смоченного термометра
- Функция фиксации значения Hold и отображение макс./мин. значений
- Защитная крышка для безопасного хранения
- Ремешок для переноски на запястье, чехол с креплением на ремень и заводской протокол калибровки включены в комплект
- Подсветка дисплея
- Измерение влажности и температуры воздуха