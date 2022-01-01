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Измеритель влажности Testo 174H
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    Измеритель влажности Testo 174H
    Арт. geototal_340
    Измеритель влажности Testo 174H
    Измеритель влажности Testo 174H
    Измеритель влажности Testo 174H
    Измеритель влажности Testo 174H
      Измеритель влажности Testo 174H
      Измеритель влажности Testo 174H
      Измеритель влажности Testo 174H
      Измеритель влажности Testo 174H

      Измеритель влажности Testo 174H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_340

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		60х38х18.5
      Макс. температура хранения, °С
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Влагомер Testo 174H 0572 6560 используется в складах с сырьевой продукцией для измерения влажности воздуха и температуры. Прибор обладает небольшими размерами, легким весом, высокой прочностью и большими функциональными возможностями. Сенсор влажности точно проводит точный мониторинг всей области. Все данные результаты четко отображаются на удобном жидкокристаллическом дисплее. Измеритель работает от двух литиевых батарей с возможностью их замены.

        Преимущества

        • Сенсор влажности обладает высокой стабильностью и большим сроком работы
        • Данные сохраняются даже при разрядке батареи
        • Четкое отображение всех данных температур и влажности на ЖК-дисплее
        • Широкий диапазон измерений обеспечивает эффективную работу в больших помещениях
        • Звуковой сигнал тревоги отображается на дисплее
        • Возможность переносить все данные на персональный компьютер с помощью USB интерфейса