Измеритель влажности Testo 174H
Арт. geototal_340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|60х38х18.5
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Макс. температура хранения, °С
|70
- Влагомер Testo 174H 0572 6560 используется в складах с сырьевой продукцией для измерения влажности воздуха и температуры. Прибор обладает небольшими размерами, легким весом, высокой прочностью и большими функциональными возможностями. Сенсор влажности точно проводит точный мониторинг всей области. Все данные результаты четко отображаются на удобном жидкокристаллическом дисплее. Измеритель работает от двух литиевых батарей с возможностью их замены.
Преимущества
- Сенсор влажности обладает высокой стабильностью и большим сроком работы
- Данные сохраняются даже при разрядке батареи
- Четкое отображение всех данных температур и влажности на ЖК-дисплее
- Широкий диапазон измерений обеспечивает эффективную работу в больших помещениях
- Звуковой сигнал тревоги отображается на дисплее
- Возможность переносить все данные на персональный компьютер с помощью USB интерфейса