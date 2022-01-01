Измеритель влажности Testo 174H

Преимущества

Сенсор влажности обладает высокой стабильностью и большим сроком работы

Данные сохраняются даже при разрядке батареи

Четкое отображение всех данных температур и влажности на ЖК-дисплее

Широкий диапазон измерений обеспечивает эффективную работу в больших помещениях

Звуковой сигнал тревоги отображается на дисплее

Возможность переносить все данные на персональный компьютер с помощью USB интерфейса

Влагомер Testo 174H 0572 6560 используется в складах с сырьевой продукцией для измерения влажности воздуха и температуры. Прибор обладает небольшими размерами, легким весом, высокой прочностью и большими функциональными возможностями. Сенсор влажности точно проводит точный мониторинг всей области. Все данные результаты четко отображаются на удобном жидкокристаллическом дисплее. Измеритель работает от двух литиевых батарей с возможностью их замены.