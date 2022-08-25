Измерительная рулетка ADA RubTape 10
Арт. geototal_514
Характеристики
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Производитель
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Длина, м
|10
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Ширина ленты, мм
|25
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Автоматическое возвращение ленты
|Нет
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Магнитный зацеп
|Нет
Подробное описание товара:Рулетка ADA RubTape 10 А00154 находит свое применение при монтажных работах или в сфере строительства. Данный измерительный инструмент имеет высокое немецкое качество, благодаря чему прослужит гораздо дольше, даже при интенсивном использовании. Удобный прорезиненный корпус рулетки, обеспечивает комфортную работу инструментом.
Особенности и Преимущества:
- ADA RubTape 10 — простая, надёжная рулетка, защищённая ребристым резиновым элементом, предохраняющем корпус при падении.
- Яркая, чёткая, хорошо читаемая измерительная шкала и классическая система постоянной фиксации переключателем спереди.
- Немецкое качество.
- Износоустойчивость.