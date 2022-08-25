Измерительная рулетка ADA RubTape 10

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

ADA RubTape 10 — простая, надёжная рулетка, защищённая ребристым резиновым элементом, предохраняющем корпус при падении.

Яркая, чёткая, хорошо читаемая измерительная шкала и классическая система постоянной фиксации переключателем спереди.

Немецкое качество.

Износоустойчивость.

Рулетка ADA RubTape 10 А00154 находит свое применение при монтажных работах или в сфере строительства. Данный измерительный инструмент имеет высокое немецкое качество, благодаря чему прослужит гораздо дольше, даже при интенсивном использовании. Удобный прорезиненный корпус рулетки, обеспечивает комфортную работу инструментом.