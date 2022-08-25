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Измерительная рулетка ADA RubTape 10
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Измерительная рулетка ADA RubTape 10
    Арт. geototal_514
    5.0
    1
    Измерительная рулетка ADA RubTape 10
    Измерительная рулетка ADA RubTape 10
    Измерительная рулетка ADA RubTape 10
      Измерительная рулетка ADA RubTape 10
      Измерительная рулетка ADA RubTape 10
      Измерительная рулетка ADA RubTape 10

      Измерительная рулетка ADA RubTape 10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_514
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина, м
      		10
      Ширина ленты, мм
      		25
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Рулетка ADA RubTape 10 А00154 находит свое применение при монтажных работах или в сфере строительства. Данный измерительный инструмент имеет высокое немецкое качество, благодаря чему прослужит гораздо дольше, даже при интенсивном использовании. Удобный прорезиненный корпус рулетки, обеспечивает комфортную работу инструментом.

        Особенности и Преимущества:

        • ADA RubTape 10  — простая, надёжная рулетка, защищённая ребристым резиновым элементом, предохраняющем корпус при падении.
        • Яркая, чёткая, хорошо читаемая измерительная шкала и классическая система постоянной фиксации переключателем спереди.
        • Немецкое качество.
        • Износоустойчивость.