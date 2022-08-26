Измерительная рулетка ADA RubTape 5
Арт. geototal_512
Характеристики
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Производитель
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|16
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Автоматическое возвращение ленты
|Нет
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Магнитный зацеп
|Нет
Подробное описание товара:Рулетка ADA RubTape 5 А00156 имеет защитное резиновое покрытие корпуса для предотвращения поломки инструмента при падении. Такая рулетка очень удобна и практична в использовании, ее полотно выполнено из стали и имеет яркое покрытие с четкой, хорошо читаемой шкалой.
Особенности и Преимущества:
- ADA RubTape 5 — простая, надёжная рулетка, защищённая ребристым резиновым элементом, предохраняющем корпус при падении.
- Яркая, чёткая, хорошо читаемая измерительная шкала и классическая система постоянной фиксации переключателем спереди.
- Высокое немецкое качество.
- Износостойкость.
- Закрытый корпус.