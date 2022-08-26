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Измерительная рулетка ADA RubTape 5
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Измерительная рулетка ADA RubTape 5
    Арт. geototal_512
    5.0
    1
    Измерительная рулетка ADA RubTape 5
    Измерительная рулетка ADA RubTape 5
    Измерительная рулетка ADA RubTape 5
      Измерительная рулетка ADA RubTape 5
      Измерительная рулетка ADA RubTape 5
      Измерительная рулетка ADA RubTape 5

      Измерительная рулетка ADA RubTape 5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_512
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		16
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Рулетка ADA RubTape 5 А00156 имеет защитное резиновое покрытие корпуса для предотвращения поломки инструмента при падении. Такая рулетка очень удобна и практична в использовании, ее полотно выполнено из стали и имеет яркое покрытие с четкой, хорошо читаемой шкалой.

        Особенности и Преимущества:

        • ADA RubTape 5  — простая, надёжная рулетка, защищённая ребристым резиновым элементом, предохраняющем корпус при падении.
        • Яркая, чёткая, хорошо читаемая измерительная шкала и классическая система постоянной фиксации переключателем спереди.
        • Высокое немецкое качество.
        • Износостойкость.
        • Закрытый корпус.