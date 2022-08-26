Измерительная рулетка ADA RubTape 5

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

ADA RubTape 5 — простая, надёжная рулетка, защищённая ребристым резиновым элементом, предохраняющем корпус при падении.

Яркая, чёткая, хорошо читаемая измерительная шкала и классическая система постоянной фиксации переключателем спереди.

Высокое немецкое качество.

Износостойкость.

Закрытый корпус.

Рулетка ADA RubTape 5 А00156 имеет защитное резиновое покрытие корпуса для предотвращения поломки инструмента при падении. Такая рулетка очень удобна и практична в использовании, ее полотно выполнено из стали и имеет яркое покрытие с четкой, хорошо читаемой шкалой.