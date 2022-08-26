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Измерительное колесо ADA Wheel 100
5.0
1
Найти аналог
Курвиметры
    Измерительное колесо ADA Wheel 100
    Арт. geototal_297
    5.0
    1
    Измерительное колесо ADA Wheel 100
    Измерительное колесо ADA Wheel 100
    Измерительное колесо ADA Wheel 100
      Измерительное колесо ADA Wheel 100
      Измерительное колесо ADA Wheel 100
      Измерительное колесо ADA Wheel 100

      Измерительное колесо ADA Wheel 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_297
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. дальность измерения, м
      		10000
      Длина окружности колеса, м
      		1
      Поверка
      		Нет
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Измерительное колесо ADA Wheel 100 А00113 - это устройство, удобное для замеров расстояний, длин поверхностей, протяженности криволинейных участков. Прибор оснащен колесом большого диаметра - для быстрой работы и измерения на неровных поверхностях. Встроенная подставка - для устойчивости устройства в вертикальном положении.

        Особенности и преимущества:

        • Предусмотрен механический счетчик - для простоты выполнения замеров.
        • Перед началом отсчета нужно просто сбросить показания счетчика, нажав на специальный рычаг.
        • Если оператору необходимо отлучится от колеса на некоторое время, можно поставить его на подставку.
        • Складная рукоять - для удобной транспортировки устройства.
        • Инструментом удобно замерять расстояния там, где лазерный дальномер столкнется с препятствиями.
        • В комплект поставки входит транспортировочная сумка.
        • Колесо с большой длиной окружности - для более точного замера даже не неровных поверхностях.
        • На колесе находится специальный флажок, благодаря которому можно точно увидеть начало и конец отсчета.

        Комплектация:

        1. Измерительное колесо.
        2. Транспортировочная сумка.