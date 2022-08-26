Измерительное колесо ADA Wheel 100
Арт. geototal_297
Характеристики
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Производитель
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Макс. дальность измерения, м
|10000
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Длина окружности колеса, м
|1
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Поверка
|Нет
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Внесен в госреестр
|Нет
Подробное описание товара:Измерительное колесо ADA Wheel 100 А00113 - это устройство, удобное для замеров расстояний, длин поверхностей, протяженности криволинейных участков. Прибор оснащен колесом большого диаметра - для быстрой работы и измерения на неровных поверхностях. Встроенная подставка - для устойчивости устройства в вертикальном положении.
Особенности и преимущества:
- Предусмотрен механический счетчик - для простоты выполнения замеров.
- Перед началом отсчета нужно просто сбросить показания счетчика, нажав на специальный рычаг.
- Если оператору необходимо отлучится от колеса на некоторое время, можно поставить его на подставку.
- Складная рукоять - для удобной транспортировки устройства.
- Инструментом удобно замерять расстояния там, где лазерный дальномер столкнется с препятствиями.
- В комплект поставки входит транспортировочная сумка.
- Колесо с большой длиной окружности - для более точного замера даже не неровных поверхностях.
- На колесе находится специальный флажок, благодаря которому можно точно увидеть начало и конец отсчета.
Комплектация:
- Измерительное колесо.
- Транспортировочная сумка.