Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Предусмотрен механический счетчик - для простоты выполнения замеров.

Перед началом отсчета нужно просто сбросить показания счетчика, нажав на специальный рычаг.

Если оператору необходимо отлучится от колеса на некоторое время, можно поставить его на подставку.

Складная рукоять - для удобной транспортировки устройства.

Инструментом удобно замерять расстояния там, где лазерный дальномер столкнется с препятствиями.

В комплект поставки входит транспортировочная сумка.

Колесо с большой длиной окружности - для более точного замера даже не неровных поверхностях.

На колесе находится специальный флажок, благодаря которому можно точно увидеть начало и конец отсчета.

Комплектация:

Измерительное колесо. Транспортировочная сумка.

Измерительное колесо ADA Wheel 100 А00113 - это устройство, удобное для замеров расстояний, длин поверхностей, протяженности криволинейных участков. Прибор оснащен колесом большого диаметра - для быстрой работы и измерения на неровных поверхностях. Встроенная подставка - для устойчивости устройства в вертикальном положении.