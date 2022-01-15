Многофункциональный измерительный прибор Интерскол УПИ-10
Арт. X3030865
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.28
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Внесен в список госреестра
|Нет
- Многофункциональный измерительный прибор Интерскол УПИ-10 сконструирован для использования при выполнении строительных и отделочных работ. Данная модель сочетает в себе функции дальномера, детектора и термометра. Мягкие накладки на корпусе - для комфортного удержания устройства при работе.
Преимущества
- Большой дисплей - для контроля за рабочими показателями
- Устройство имеет удобную клавиатуру - для простоты управления работой
- Мягкие накладки на корпусе - для комфортного удержания при работе
- Лазерный указатель падает на поверхность, расстояние до которой нужно измерить, что увеличивает точность получаемых результатов
- Вычисление площадей и объемов
- Можно измерять и тут же складывать полученные значения, благодаря встроенной функции сложения
- Возможно использование в качестве детектора (для обнаружения металла и проводки под напряжением)
- Функция измерения температуры окружающей среды