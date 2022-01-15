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Многофункциональный измерительный прибор Интерскол УПИ-10
5.0
1
Найти аналог
Детекторы
    Многофункциональный измерительный прибор Интерскол УПИ-10
    Арт. X3030865
    5.0
    1
    Многофункциональный измерительный прибор Интерскол УПИ-10

      Многофункциональный измерительный прибор Интерскол УПИ-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030865
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.28
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Многофункциональный измерительный прибор Интерскол УПИ-10 сконструирован для использования при выполнении строительных и отделочных работ. Данная модель сочетает в себе функции дальномера, детектора и термометра. Мягкие накладки на корпусе - для комфортного удержания устройства при работе.

        Преимущества

        • Большой дисплей - для контроля за рабочими показателями
        • Устройство имеет удобную клавиатуру - для простоты управления работой
        • Мягкие накладки на корпусе - для комфортного удержания при работе
        • Лазерный указатель падает на поверхность, расстояние до которой нужно измерить, что увеличивает точность получаемых результатов
        • Вычисление площадей и объемов
        • Можно измерять и тут же складывать полученные значения, благодаря встроенной функции сложения
        • Возможно использование в качестве детектора (для обнаружения металла и проводки под напряжением)
        • Функция измерения температуры окружающей среды