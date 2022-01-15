Преимущества

Большой дисплей - для контроля за рабочими показателями

Устройство имеет удобную клавиатуру - для простоты управления работой

Мягкие накладки на корпусе - для комфортного удержания при работе

Лазерный указатель падает на поверхность, расстояние до которой нужно измерить, что увеличивает точность получаемых результатов

Вычисление площадей и объемов

Можно измерять и тут же складывать полученные значения, благодаря встроенной функции сложения

Возможно использование в качестве детектора (для обнаружения металла и проводки под напряжением)

Функция измерения температуры окружающей среды

Многофункциональный измерительный прибор Интерскол УПИ-10 сконструирован для использования при выполнении строительных и отделочных работ. Данная модель сочетает в себе функции дальномера, детектора и термометра. Мягкие накладки на корпусе - для комфортного удержания устройства при работе.