Изолента Вихрь (15x0.15 мм, 10 м, синяя)
Арт. О00000012897
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|изолента
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Длина, м
|10
- Изоляционная лента ВИХРЬ используется для проведения всех видов электромонтажных работ: электрической изоляции проводников, сращивания и жгутирования, защиты от механических повреждений, цветовой маркировки. Изолента изготовлена на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластиката. Специальные добавки, используемые при производстве данного материала, повышают эластичные свойства ленты, увеличивают ее долговечность и обеспечивают устойчивость к горению.
Преимущества
- Выдерживает напряжение пробоя - 6000 В
- Обладает высокими клеевыми свойствами
- Эластичная и прочная, удлинение при разрыве - от 170 до 200%
- Устойчива к ультрафиолетовым лучам
- Не поддерживает горение
- Диапазон рабочих температур - от -30°С до +70°С