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Изолента Вихрь (15x0.15 мм, 10 м, синяя)
5.0
2
Найти аналог
Изолента
    Изолента Вихрь (15x0.15 мм, 10 м, синяя)
    Арт. О00000012897
    5.0
    2
    Изолента Вихрь (15x0.15 мм, 10 м, синяя)
    Изолента Вихрь (15x0.15 мм, 10 м, синяя)
    Изолента Вихрь (15x0.15 мм, 10 м, синяя)
      Изолента Вихрь (15x0.15 мм, 10 м, синяя)
      Изолента Вихрь (15x0.15 мм, 10 м, синяя)
      Изолента Вихрь (15x0.15 мм, 10 м, синяя)

      Изолента Вихрь (15x0.15 мм, 10 м, синяя)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012897
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолента
      Длина, м
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Изоляционная лента ВИХРЬ используется для проведения всех видов электромонтажных работ: электрической изоляции проводников, сращивания и жгутирования, защиты от механических повреждений, цветовой маркировки. Изолента изготовлена на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластиката. Специальные добавки, используемые при производстве данного материала, повышают эластичные свойства ленты, увеличивают ее долговечность и обеспечивают устойчивость к горению.

        Преимущества

        • Выдерживает напряжение пробоя - 6000 В
        • Обладает высокими клеевыми свойствами
        • Эластичная и прочная, удлинение при разрыве - от 170 до 200%
        • Устойчива к ультрафиолетовым лучам
        • Не поддерживает горение
        • Диапазон рабочих температур - от -30°С до +70°С