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Изолента (20m * 19mm * 0,15mm) синий Вихрь 73/3/3/4
Найти аналог
Изолента
    Изолента (20m * 19mm * 0,15mm) синий Вихрь 73/3/3/4
    Арт. 1079131
    Изолента (20m * 19mm * 0,15mm) синий Вихрь 73/3/3/4

      Изолента (20m * 19mm * 0,15mm) синий Вихрь 73/3/3/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1079131

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Тип
      		изолента
      Длина, м
      		20
      Ширина, мм
      		19
      Толщина, мм
      		0.15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Изоляционная лента ВИХРЬ используется для проведения всех видов электромонтажных работ: электрической изоляции проводников, сращивания и жгутирования, защиты от механических повреждений, цветовой маркировки. 

        Преимущества:

        • Выдерживает напряжение пробоя - 6000 В.
        • Обладает высокими клеевыми свойствами.
        • Эластичная и прочная, удлинение при разрыве - от 170 до 200%.
        • Устойчива к ультрафиолетовым лучам.
        • Не поддерживает горение.
        • Диапазон рабочих температур - от -30°С до +70°С.