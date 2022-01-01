Изолента (20m * 19mm * 0,15mm) синий Вихрь 73/3/3/4
Арт. 1079131
Характеристики
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Производитель
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Тип
|изолента
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Длина, м
|20
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Ширина, мм
|19
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Толщина, мм
|0.15
Описание:
Изоляционная лента ВИХРЬ используется для проведения всех видов электромонтажных работ: электрической изоляции проводников, сращивания и жгутирования, защиты от механических повреждений, цветовой маркировки.
Преимущества:
- Выдерживает напряжение пробоя - 6000 В.
- Обладает высокими клеевыми свойствами.
- Эластичная и прочная, удлинение при разрыве - от 170 до 200%.
- Устойчива к ультрафиолетовым лучам.
- Не поддерживает горение.
- Диапазон рабочих температур - от -30°С до +70°С.