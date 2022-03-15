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Белая изолента Авалон (15 мм, 20 м)
4.6
8
100 ₽
Изолента
    Белая изолента Авалон (15 мм, 20 м)
    Арт. Х130829526
    4.6
    8
    Белая изолента Авалон (15 мм, 20 м)

      Белая изолента Авалон (15 мм, 20 м)

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х130829526
      4.6
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Авалон
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолента
      Длина, м
      		20
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изолента Авалон, представляет собой надёжный изоляционный материал, с прекрасными клеющими свойствами. Все материалы для изготовления изоляционной ленты абсолютно безопасны для человека. Данные качества позволяют пользоваться изолентами кроме бытовых работ, ещё и для крепежа грузов и упаковки товаров. Универсальность изделия позволяет применять его рядовым пользователям и профессионалам на промышленных предприятиях.

        Преимущества

        • Надёжный изоляционный материал
        • Безопасна
        • Универсальна