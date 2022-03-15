Синяя изолента Авалон (15 мм, 20 м)

Преимущества

Надёжный изоляционный материал

Безопасна

Универсальна

Изолента Авалон, представляет собой надёжный изоляционный материал, с прекрасными клеющими свойствами. Все материалы для изготовления изоляционной ленты абсолютно безопасны для человека. Данные качества позволяют пользоваться изолентами кроме бытовых работ, ещё и для крепежа грузов и упаковки товаров. Универсальность изделия позволяет применять его рядовым пользователям и профессионалам на промышленных предприятиях.