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Изолента Авалон (19x20 мм, белая)
5.0
2
120 ₽
Изолента
    Изолента Авалон (19x20 мм, белая)
    Арт. О00000003918
    5.0
    2
    Изолента Авалон (19x20 мм, белая)

      Изолента Авалон (19x20 мм, белая)

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003918
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Авалон
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолента
      Длина, м
      		20
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изолента Авалон, представляет собой надёжный изоляционный материал, с прекрасными клеющими свойствами. Все материалы для изготовления изоляционной ленты абсолютно безопасны для человека. Данные качества позволяют пользоваться изолентами кроме бытовых работ, ещё и для крепежа грузов и упаковки товаров. Универсальность изделия позволяет применять его рядовым пользователям и профессионалам на промышленных предприятиях.

        Преимущества

        • клейкость адгезивного слоя
        • морозостойкость
        • удлинение при разрыве (эластичность)